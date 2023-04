"L’Internationale, j’espère que vous connaissez les paroles": à Nice, les étudiants bloquent la fac de Carlone dans le calme

Il n’y avait que quelques irréductibles devant le campus Carlone, à 6h30, ce jeudi matin. Des poubelles sont installées pour bloquer l’entrée de la fac de Lettres de Nice. La CGT et FSU sont déjà là. Les étudiants, eux, arrivent au compte-gouttes. Ils seront, au plus fort, une trentaine à chaque entrée. Une centaine, en totalité. C’est la deuxième fois qu’ils bloquent le campus. La décision a été prise en assemblée générale, lundi à midi. "Nous étions environ 80 à l’AG, comme la première fois, mais pas les mêmes 80 personnes", indique Coyotte, une étudiante qui tente d’organiser les actions.

"Où est l’UNI06?"

"On peut télétravailler en Ehpad", interroge la seule et unique pancarte installée dès le début du blocus. Sur le trottoir, en attendant que le jour se lève, ça parle de Pinar Selek, la sociologue d’origine turque traquée par le gouvernement d’Erdogan et qui enseigne à l’Université Côte d’Azur, ça parle des propos de Darmanin sur la LDH. Et de la manif qui va suivre dans la matinée... Un jeune du Collectif Antifa 06 distribue des autocollants. "Tiens, celui-là, c’est mon préféré", dit-il en glissant le sticker "All colors are beautifull".

Il est 8 heures passées. "Où est l’UNI 06?", rigole un jeune. "C’est à peu près à cette heure-là qu’ils ont débarqué la semaine dernière", lui répond un autre. Les étudiants de l’UNI, un syndicat classé à l’extrême droite, avaient tenté de forcer le blocus et de rouvrir le campus. Des coups avaient été échangés. Le président de l’UNI, Andrea, avait fini au commissariat pour déposer plainte. "Ils me sont tombés dessus et ils m’ont éclaté", avait-il témoigné. "Ce sont eux qui ont frappé, c’est l’UNI qui a frappé, on s’est seulement défendu", souffle un étudiant assis sur les marches de Carlone. "Certains de nos manifestants ont été très choqués", précise Coyote.

La Fac restera ouverte malgré le blocus

Il est presque l’heure de la manif qui doit partir du Théâtre de Verdure. Certains syndicalistes lèvent le camp pour rejoindre le cortège. C’est le dilemme pour les jeunes. "À droite ceux qui veulent continuer le blocus, à gauche ceux qui souhaitent que l’on rejoigne la manif", ordonne une jeune fille au mégaphone. Verdict sans appel. Le blocus doit continuer. Un enseignant de Valrose s’en mêle. "Pour éviter d’avoir à trancher, peut-être que vous devriez envisager de bloquer un jour différent que le jour d’une manif", propose-t-il. Les étudiants aimeraient que la fac prenne la décision de fermer administrativement, comme la semaine dernière. Elle ne le fera pas cette fois. "Nous l’avions fait pour vous préserver, là on a pris la décision de rester ouvert", explique un porte-parole de l’université. " Alors il faut que l’UNI nous pète la gueule pour que vous fermiez", lâche un étudiant. "Non, ce n’est pas ça", souffle le porte-parole.

"Allez, on va chanter, sinon on s’ennuie", propose un manifestant, alors qu’une partie d’entre eux est en route pour le théâtre de Verdure. "L’Internationale, j’espère que vous connaissez les paroles", poursuit-il. Lui les connaît par cœur. Pour d’autres, c’est plus compliqué. Après quelques prises de paroles, Coyotte reprend la main. Une AG est programmée pour 11 heures. Et ça discute de l’opportunité de créer une cantine solidaire, un média étudiants en lutte. "On voudrait aussi mettre en place un groupe de parole sur la violence de l’extrême droite", confie Coyotte. Les étudiants de Carlone débattent aussi de syndicalisme. "Solidaires étudiant.e.s n’est pas sur le campus, il n’y a que l’UNI06 et la Face06", souligne un jeune.

Le blocus prend des allures de camp de vacances. Ça danse à gauche. ça chante à droite. Au milieu, les bloqueurs s’entraînent à éviter le forçage du blocus... "Au cas où l’UNI se repointerait."

Mais ils ne sont pas venus.