"Je viens ici depuis un an": les difficiles fins de mois de Raïssa, 71 ans et bénéficiaire de l’épicerie solidaire du Secours populaire

À 71 ans, Raïssa fait partie des nouveaux bénéficiaires du Secours populaire des Alpes-Maritimes. Depuis un an, elle se rend chaque semaine à l’antenne de la rue Vernier à Nice, pour récupérer son colis alimentaire.

Un reste à vivre de 80 euros par mois

"J’habite à Nice, rue Frédéric-Passy, dans un studio, depuis 17 ans. Je vivais avec ma mère. Elle est décédée l’an dernier, à 98 ans. Depuis, je suis seule pour payer le loyer et les charges, électricité comprise, de 870 euros, avec ma retraite de 950 euros. Faites le calcul: ce n’est pas suffisant. Il ne me reste plus grand-chose pour les courses, surtout depuis que tout est devenu plus cher", déplore Raïssa, résignée, en attendant son tour dans la file d’attente.

"J’ai travaillé pendant 20 ans auprès des personnes âgées, mais aujourd’hui je suis trop vieille, je ne peux plus faire ça, même de temps en temps pour compléter ma retraite", regrette-t-elle.

"Je suis suivie par l’assistante sociale. J’ai fait une demande pour trouver un logement plus petit ou moins cher car mon studio est situé dans un quartier où les loyers sont élevés. En attendant, je viens ici. Il y a des fruits, des légumes, des produits frais et les dames sont très gentilles", ajoute la septuagénaire, qui vient aussi à l’épicerie solidaire pour rompre, le temps d’une visite, la solitude.

Si elle a constaté que les étagères étaient moins approvisionnées en marchandises ces derniers temps, notamment celles destinées aux produits d’hygiène, en raison d’une baisse des dons, elle se satisfait de ce qu’elle reçoit chaque semaine dans son panier, tout en espérant que son statut de bénéficiaire du Secours populaire soit provisoire.