La belle performance de la Niçoise Nastasia Noens à Zagreb

Il s'agit de la meilleure performance de la Niçoise depuis bientôt deux ans (10e à Soldeu en mars 2019). Entre-temps, la slalomeuse s'était fracturée le tibia en septembre 2019 et avait connu une saison blanche l'hiver dernier.

Depuis son retour sur le circuit mondial en novembre, la licenciée de l'Inter club Nice avait eu du mal à entrer dans les points.

Aujourd'hui, elle s'est qualifiée avec le 27e temps de la première manche, à 3''46 de Vlhova.

Mais l'Azuréenne de 32 ans a tout simplement remporté la deuxième manche pour faire une sacrée remontée de 15 places au classement.

Noens prenait tout de suite les commandes de la course, pour les garder très longtemps, jusqu'au passage de la Norvégienne Kristin Lysdahl, 12e de la première manche.

"Cela faisait longtemps que j'étais à la recherche d'une manche comme celle-ci. Je n'arrivais pas à me libérer sur une course. Je savais qu'à l'entraînement je pouvais skier vite, mais je n'arrivais pas à concrétiser. Là, j'ai pu bien exprimer mon ski du début à la fin de cette deuxième manche, sans me poser de question et jouer avec les meilleures".