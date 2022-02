JO-2022: le skieur azuréen Mathieu Faivre décroche la médaille de bronze en Géant

Troisième de la première manche, troisième au final. Mathieu Faivre a réussi à tenir son rang lors de ce Géant pour décrocher sa première médaille olympique, malgré des conditions météorologiques très difficiles et une neige abondante.

A 30 ans, l’Isolien confirme un an après ses deux titres mondiaux conquis à Cortina d’Ampezzo (parallèle et géant).

L’Azuréen a su tenir la pression dans cette deuxième manche alors que ses adversaires, juste avant lui, connaissaient des déboires. L’Autrichien Manuel Feller et l’Italien Luca De Aliprandini partaient à la faute. Le Norvégien Henrik Kristoffersen lâchait énormément de temps.

En passant la ligne, Faivre ne voyait pas du vert, mais il pointait à la deuxième place derrière le Slovène Zan Kanjec (8e temps de la première manche), auteur d’une deuxième manche de folie.

"Ca ne va pas le faire", regrettait Faivre dès la ligne franchie. Mais l’Autrichien Stefan Brennsteriner, qui partait juste après lui, commettait lui aussi une grosse faute. La médaille était assurée.

"J’y crois mais qu’est-ce que ça a été long, compliqué", a réagi le skieur au micro de France Télévisions. "On sait pourquoi on vient en Chine, mais toute la semaine il y avait toujours ce petit stress de la course. Mais aujourd’hui ça a payé. Je me suis vraiment senti à la lutte, à la bataille, dans des conditions difficiles. Avec l’expérience, je savais qu’il fallait tout donner jusqu’en bas, parce qu’on ne sait pas ce qui peut se passer. La médaille, je peux en être fier, c’est vraiment génial. Marco ne peut pas plus mériter la médaille, vu ce qu’il démontre depuis le début de la saison".

Il restait en effet Marco Odermatt, le grand favori de la discipline. Le Suisse tenait son rang pour remporter son premier titre olympique. Il devance Kranjec de 0’’19 et Faivre de 1’’34. Deux autres Français terminent à la 5e place. Alexis Pinturault et Thibaut Favrot partagent ce rang à 1’’69.

Pinturault, seulement 11e à 1’06’’ de la première manche, manque la médaille dans sa discipline de prédilection. "C’était meilleur qu’à la première manche, mais pas parfait", a résumé Alexis Pinturault, après la deuxième manche. "J’étais à la bagarre avec mes armes, avec une douleur à l’épaule, et ça ne suffit pas pour la médaille".