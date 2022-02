"Je n’ai rien lâché": l'émotion du skieur azuréen Mathieu Faivre après sa médaille de bronze aux JO-2022

Vous avez fait plaisir à beaucoup de gens, mais avez-vous pris du plaisir?

Sur les skis, c’était compliqué. On a eu des conditions météo pas vraiment sympas. Il tombait beaucoup de neige, la visibilité était faible, alors le plaisir il n’est pas venu du ski mais du résultat.

Vous signez le 13e temps de la deuxième manche. C’est passé juste?

C’est passé ric-rac, mais c’est passé (rires). Ma deuxième manche n’a pas été parfaite. Je pars bien, puis je perds un peu le rythme. Je n’ai pas encore eu le temps de revoir ma course, mais à l’arrivée j’avais peur d’avoir foiré, alors que j’étais dans le jeu pour la médaille. Les sensations n’étaient pas terribles mais, finalement, ça a tenu. Je me rappelle aussi que j’avais gagné à Bansko (en Coupe du monde) en signant le 12e temps de la deuxième manche. Marco (Odermatt) et Zan (Kranjec) ont été au-dessus, il n’y a rien à dire. Mais je me suis battu, je n’ai rien lâché et ça a payé. J’ai construit cette médaille sur les deux manches.

Où placez-vous cette médaille par rapport à vos deux titres mondiaux?

Il n’y a pas de comparaison possible, ni avec les mondiaux, ni avec mes victoires en Coupes du monde. Ce sont vraiment des émotions différentes. Depuis que je suis arrivé à Pékin, je savais que j’étais là pour aller chercher une médaille. Je voulais faire une belle course et j’avais la pression avant l’événement pendant toute la semaine. J’ai réussi à répondre présent et à assumer cette ambition. C’est juste génial et incroyable.

Allez-vous pouvoir profiter ou vous replongez directement dans la préparation du "Team event" (samedi)?

Il ne va pas falloir relâcher complètement, mais je vais quand même profiter un peu de la médaille. Les JO, ce n’est qu’une fois tous les quatre ans et une médaille, je ne sais pas si je vais en refaire une. J’ai beaucoup d’obligations médiatiques et, avec la Covid, on ne va pas pouvoir faire de fête, mais on va partager un moment ensemble, ce qui est déjà important. Car je n’oublie pas tous ceux qui m’ont aidé à aller chercher cette médaille, ni la bonne course d’ensemble des Français. Thibaut (Favrot, 5e) n’est pas loin, comme Alexis (Pinturault, 5e dans le même temps que Favrot), même s’il est déçu. On va en profiter ensemble et quand tous les skieurs auront fini leurs épreuves individuelles, on va pouvoir se concentrer sur le Team Event. Il faudra qu’on arrive à construire quelque chose ensemble pour faire la meilleure course possible.

Vous offrez la première médaille olympique d’hiver au département des Alpes-Maritimes en ski. Vous ouvrez une voie?

Ouvrir une voie, je ne sais pas, mais c’est un plaisir de le faire. On voit depuis quelques années qu’on est plusieurs Azuréens dans les Equipes de France, qu’on joue les podiums sur les Coupes du monde, qu’il y a des jeunes qui poussent derrière. Si mon résultat peut donner l’envie aux plus jeunes de croire en leur rêve, de les décomplexer, ce n’est que du bonus. Ce résultat, c’est aussi le travail du comité Côte d’Azur, de Joël Migliore (le président), de Christian Estrosi, qui nous soutenus, et permis de vivre nos rêves au plus haut niveau.

Quelles ont été vos premières pensées lorsque vous avez compris que vous alliez être médaillé olympique?

J’étais en direct, face à nos coachs, nos techniciens. J’ai partagé ça avec eux, j’ai voulu profiter du moment présent. Mais bien sûr, j’ai aussi pensé à ma famille, à mes parents, à tous ceux qui se sont levés à Isola 2000 pour suivre ma course de bonne heure, malgré le report (de 6h45 à 8h). ça reste un moment incroyable.

A Pyeongchang en 2018 vous aviez été renvoyé en France à la suite de vos propos jugés contraires à l’esprit d’équipe. Cette médaille fait-elle écho à cet épisode difficile?

Je n’avais pas de revanche à prendre par rapport à Pyeongchang. J’ai appris. Il faut se servir des échecs et des moments compliqués, comprendre les raisons. Peut-être qu’aujourd’hui j’en suis là avec cette médaille et deux titres de champion du monde parce qu’il y a eu cet événement-là. Je vois ça comme quelque chose de positif. J’ai appris beaucoup comme de pas mal d’échecs. Il faut alors chercher au plus profond de soi même des réponses. C’est dans ces moments-là qu’on fait un bilan de qui on est, pour en tirer le plus d’expérience.