Fréquentation, neige, animations... Les cinq temps forts de ce premier jour de ski à Isola 2000

"On repart sur une vraie saison! Ça fait du bien", s’enthousiasme Gilles qui tient La Galéjade, la petite épicerie située dans la galerie marchande d’Isola 2000.

Même si la cinquième vague plane comme une épée de Damoclès, l’élue veut "rester optimiste et se dire que si le pass, même si ça n’est pas la panacée, au moins cela nous permet de pouvoir travailler".

Rien à voir avec ce premier samedi de ski de l’édition 2021/2022. Il y avait de nouveau la queue aux remontées mécaniques et foule dans les restaurants de la station.

Axel, Joff et Mathias, pas encore ou tout juste trentenaires, n’auraient manqué ça pour rien au monde: "Ça fait deux ans qu’on attend. C’était obligé d’être là aujourd’hui", lâchent en cœur ces trois Niçois venus en copain profiter de ces sensations de glisse dont ils ont été privés longtemps.

Ce n’est sans doute pas le record de la station, mais déjà une belle affluence pour un jour d’ouverture. Compte tenu notamment de la météo, peu clémente et de l’enneigement.

Gaby, lui, a fait le déplacement depuis Six-Fours dans le Var pour faire découvrir à sa fille de 3 ans, Meïlyn, "la neige et le froid".

Un peu moins de 40% du domaine est pour l’instant ouvert. Essentiellement grâce à de la neige de culture. "On a eu du froid, ce qui nous a permis de produire, souligne Frédéric Gil. On a aussi eu quelques belles chutes en amont. Cela nous a permis de constituer une bonne sous-couche."

A l’épicerie La Galéjade, Gilles et content de revoir du monde.

Surtout, soulignent les vieux montagnards de la station, "on va rentrer dans une lune nouvelle le 14 décembre..." Et cela pourrait être de très bon augure pour les fêtes de fin d’année.

Le respect du port du masque est un peu moins systématique sur les pistes. Là encore la station a déployé des agents pour rappeler la règle: "on fait preuve de pédagogie et ça se passe plutôt bien", note Frédéric Gil. Même si certains skieurs se contenteraient bien de leur cache-cou.

Les voilà déjà repartis vers les remontées mécaniques où six agents assermentés de la station se relaient munis de tablettes.

En attendant, Axel, Joff et Mathias, le trio de copains niçois s’en contentent: "la neige est belle même s’il y a quelques cailloux."

Si les acteurs économiques d’Isola 2000 avaient le sourire ce samedi, la plupart d’entre eux ne cachaient pas une certaine "inquiétude". Gilles, de l’épicerie la Galéjade, espère que "la crise sanitaire n’empêchera pas la clientèle étrangère, et notamment anglo-saxonne, de venir".

Pas un rideau métallique n’est resté tiré. Les commerçants de la station étaient bien sûr au rendez-vous. "On est là, on est prêts", lance tout sourire Jessica, qui vient de prendre en gérance la Guinguette, un nouveau snack qui vient d’ouvrir avec sa patinoire synthétique sur le front de neige. Comme tous ses confrères, elle "espère que la saison sera bonne".

Jeux gonflables et animations pour l’ouverture et les 50 ans d’Isola 2000.

Les températures ne seront pas les mêmes... Quoique l’ambiance était chaleureuse ce samedi sur le front de piste. La station avait réservé quelques surprises à ses visiteurs pour ce premier jour d’ouverture: outre un forfait au tarif unique de 15 euros, des animations ont jalonné cette journée particulière.

Sculpteur de glace, jeux gonflables pour les enfants, live DJ, descente au flambeau, concert et même feu d’artifice étaient au programme de ce samedi. Et ce n’est qu’un début. Cette année, Isola 2000 fête les 50 ans de sa création, des manifestations sont programmées tous les mois et durant les vacances scolaires.