Clarey médaille d’argent de la descente olympique, Bailet déçu

"Il faudra encore plus tenter pour jouer devant", promettait Matthieu Bailet avant de partir pour la Chine. Le Niçois a tenu parole ce lundi matin, en prenant tous les risques lors de cette descente olympique. Le spécialiste de la vitesse, qui dispute ses premiers Jeux Olympiques à 25 ans et était parti avec le dossard numéro 10, entre Matthias Mayer et Aleksander Aamodt Kilde, deux des grands favoris, était en tête de la course après les deux premiers temps intermédiaires. Malheureusement, une grosse faute, où il se couche complètement, lui a fait perdre un temps précieux.

Le licencié de l’Inter club Nice, dont le meilleur résultat cette saison en descente était 7e à Lake Louise, termine à la 27e place, à 2’’54 de Beat Feuz. Le Suisse s’impose devant le Français Johan Clarey (+0’’l0), qui décroche une première médaille olympique à 41 ans, et l’Autrichien Matthias Mayer (+0’’16). A 34 ans, Feuz, déjà champion du monde et double médaillé olympique, empoche son premier titre aux JO, lui qui a remporté les quatre derniers globes de la descente.

Pour Matthieu Bailet, une nouvelle opportunité s’offre à lui avec le Super-G qui se disputera ce mardi à 4h (heure française). "C’est une magnifique journée, je suis très heureux d’avoir pris le départ", a réagi à chaud le Niçois, très ému. "Avant le départ, j’ai senti une grosse pression, ce que j’adore. J’ai tout donné, j’ai joué et je fais une grosse erreur qui coûte très cher. Je fais un gros départ, je me sentais bien, je sentais qu’il y avait de la vitesse, j’y croyais... Le plus important, c’est que j’ai joué, que j’ai tenu ma ligne de conduite. Si j’avais été 10e à tous les intermédiaires, j’aurais été déçu. C’est une grande déception pour moi, mais je ne vais rien lâcher et je suis très heureux pour ‘‘Jo’’".

Le Monégasque Arnaud Alessandria, parti avec le dossard numéro 36, finit 29e à 3’’56 de Feuz.

A noter que la course avait été interrompue pendant une dizaine de minutes après le passage de l’Allemand Dominik Schwaiger, parti avec le dossard numéro 2, qui s’est blessé et a dû être évacué par les secouristes.