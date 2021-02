"Champion du monde, c’est sympa..."... L’Isolien Mathieu Faivre se confie après son titre de champion du monde de ski parallèle

Mathieu, ça fait quoi d’être champion du monde ?

Pour être honnête, c’est particulier. C’est une discipline nouvelle aux Mondiaux. On ne va pas se mentir : ce n’est pas le géant, le slalom ou la descente. ça n’a pas le même impact. La victoire n’a pas le même goût. Mais ça reste du ski. Il y avait trois médailles à aller chercher. J’ai décroché la plus belle. L’or. J’en suis fier. Heureux. Maintenant, ça ne fera pas de moi un autre homme, un autre skieur. Mais je suis champion du monde ! C’est sympa...

Le parallèle c’est particulier ?

Oui. On ne vit pas, on ne s’entraîne pas pour faire du parallèle. Je n’ai pas toujours été d’accord avec cette discipline (qui tend à rendre le ski plus télégénique, NDLR). Aujourd’hui, on a quelque chose de plus juste, plus agréable à regarder pour le téléspectateur. Je suis le premier champion du monde, mais ça ne change pas ce que je disais.

Quand avez-vous senti que les choses tournaient bien ?

Je n’avais pas de plan. J’avais deux objectifs : tout donner et prendre du plaisir. Sur la piste, j’avais deux obsessions : skier vite et pousser fort. Les planètes étaient alignées. Je suis vraiment satisfait d’avoir réussi à produire du ski de très haut niveau, même avec la pression.

Depuis quand n’aviez-vous pas ressenti ces bonnes sensations ?

Trop longtemps. Depuis quatre ou cinq ans je ne fais pas les saisons que j’aimerais faire. C’est une récompense, de savoir que je suis capable de produire ce genre de ski sur un tel évènement. Le travail effectué ces derniers temps porte ses fruits. Je vais dans le bon sens. Depuis que je suis en Italie, je suis bien, je skie bien, je me fais plaisir. C’est fort.

Le géant approche. Que viserez-vous vendredi ?

Le géant, c’est autre chose. Il y a une toute autre concurrence. Ce succès ne fait pas de moi un favori. Le top 15 peut rêver au sacre. Moi aussi. Mais ce ne sera pas du tout cuit...

Vous allez fêter votre titre ?

Vous n’êtes pas fou (rires). Je suis vidé. Je me suis levé à 5h30. La journée a été longue. Le parallèle est énergivore au possible. C’est super fatigant. Je vais boire une bière et au lit.

L’émotion est moins forte qu’à Val d’Isère, en 2016, lors de votre premier succès en Coupe du monde ?

Ce n’est pas la même chose. A Val d’Isère, c’était incroyable, il y avait le public, les copains. Là, c’est particulier, il n’y a personne dans la zone d’arrivée... On crie. Mais tout seul.

Vous êtes le premier Azuréen champion du monde de ski...

C’est un bonheur. Une fierté. Quand on dit ski, on pense à la Savoie. Moi, je suis Niçois et mon jardin se situe à Isola 2000. Sur le podium, il y avait la Marseillaise, le drapeau bleu, blanc rouge et mes couleurs azuréennes. Le top.

On vous voit quand sur la Côte ?

Pas tout de suite. Je ne sais pas quand je pourrai venir. Entre les compétitions et les mesures sanitaires, ce n’est pas évident. Je vis en Savoie et le centre d’entraînement de l’équipe de France est à Albertville. Ce n’est pas évident de descendre sur la Côte. Mais je vais venir. Les parents et la famille me manquent. Il me tarde de fêter ça à Isola 2000.