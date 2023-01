Après 11 ans passés à la tête du Méridien, Manuel de Vasconcelos passe le flambeau à Vincent Clinckemaillie

C’est un directeur que l’on a vu souriant durant presque onze ans au Méridien Beach Plaza et qui part avec le sourire. Manuel de Vasconcelos prend sa retraite et cède sa place à Vincent Clinckemaillie. Et il n’est pas exagéré de dire qu’il va manquer à beaucoup de ses collaborateurs et de ses clients. Celui qui a su insuffler un esprit de famille parmi les 250 personnes minimum qui travaillent à l’hôtel, celui qui a fait de l’hôtel sa résidence principale et de Monaco son pays de cœur va retrouver son Portugal natal "dans une semaine ou deux".

Manuel de Vasconcelos va "pouvoir enfin lire"

"La date de ma retraite était le 1er janvier. C’est totalement mon choix, aujourd’hui, de partir. J’ai 64 ans, je sens que je suis en pleine forme, et c’est justement pour cela que je veux partir. Mon épouse et moi avons acheté une ruine à côté de Lisbonne qui va nous demander deux ans de travaux. J’ai eu un deuxième petit-fils. Je veux faire du golf, des balades, lire enfin… J’ai énormément de choses à faire."

Manuel de Vasconcelos a côtoyé maintes personnalités et vécu des situations exceptionnelles dans le cadre de ses fonctions. Et s’il est impossible pour lui de dire quel souvenir l’a le plus marqué, il évoque toutefois le jour où il a fêté les 70 ans de Raymond Viano, chef concierge, au lobby alors qu’il travaillait. "Nous avons beaucoup de salariés ici qui sont restés 30 ou 40 ans."

Alors oui, quitter Monaco lui fait mal au cœur. Alors il reviendra pour voir ses anciens collègues, ses amis. De son métier, il retient le plus important: "servir; il faut aimer servir."