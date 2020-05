Pourquoi on adore "The Shield", la série des flics corrompus...

Forest Whitaker et Glenn Close

Ainsi, Forest Whitaker et Glenn Close ont intégré le casting, permettant à la série de gagner en visibilité mais aussi en crédibilité.

Une manière de monter en puissance dans une Amérique malade et au cœur de laquelle la violence policière a souvent été un immense fléau, encore plus à LA, cœur des émeutes sanglantes de 1992: 63 morts, 2800 blessés entre le 29 avril et le 4 mai suite à l’acquittement des policiers accusés d’avoir passé à tabac un automobiliste afro-américain, Rodney King.

Ce climat pesant, omniprésent, oppressant, Ryan n’a jamais voulu s’en éloigner.

"Les épisodes parlent de drogue, de prostitution, d’infanticides, d’assassinats, bref, de tout ce que les policiers de Los Angeles côtoient et traquent tous les jours, détaillait le showrunner en 2004. Une proximité qui, parfois, peut pousser certains à devenir eux-mêmes les criminels qu’ils pourchassent. Il n’y a pas de bons flics ou de mauvais flics, et encore moins de vrais héros. Cette série, dont l’univers est multiculturel, montre les mauvais côtés de l’Amérique, tout ce dont nous ne sommes pas très fiers."

La série a d’ailleurs été rattrapée, à son grand malheur, par la triste réalité puisque l’acteur Michael Jace, qui campe un policier, a été condamné en 2016 à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme devant ses deux enfants.

The Shield, 7 saisons, disponible sur Amazon Prime.