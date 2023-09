En octobre prochain, venez rencontrer vos acteurs de séries préférés au 11e Festival "Les Héros de la Télé" à Beausoleil

Les organisateurs l’assurent, il est le seul festival de France au cours duquel les stars montent les marches en… escalator! Ce rendez-vous annuel portant sur les séries télévisées s’avère avant tout l’occasion de rencontrer les comédien.nes qui les animent. Si les séries TV Ici tout commence, Demain nous appartient, ou encore Un si grand soleil vous parlent, alors à vos agendas: du vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre, une cinquantaine d’acteurs issus de ces feuilletons donne rendez-vous à leur public à Beausoleil.

Proximité

Ces comédien.nes, que l’on connaît avant tout par les prénoms des personnages qu’ils incarnent derrière le petit écran, font le déplacement spécialement jusqu’ici pour rencontrer les téléspectateurs et leurs fans. Ce n’est pas une première. Prénommé "Les Héros de la Télé", ce festival en est à sa onzième saison. Et la formule plaît. Il faut dire que, durant trois jours, les amateurs et les passionnés de ces séries peuvent échanger avec leur comédien.ne préféré.e, se faire photographier en sa présence, faire signer des autographes, poser librement leurs questions… Parmi eux, Benjamin Douba-Paris, alias Solal dans la série Ici tout commence qui sera présent durant les trois journées. Il ne cache pas sa joie de retrouver ceux qui le regardent chaque soir sur TF1. "C’est une grande chance pour moi d’être dans cette série. Nous faisons tomber les barrières, nous sommes proches des uns des autres, c’est un grand plaisir de pouvoir échanger avec nos téléspectateurs. C’est l’occasion de tous nous parler, tout simplement."

Cinéma indien

Patrick Jorge, co-organisateur de cette rencontre menée en partenariat avec la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur, confirme cette proximité. "C’est un festival à taille humaine danslequel il n’y a aucune porosité entre le comédien et le public."

En plus des rendez-vous habituels [lire également ci-dessous], deux nouveautés sont à noter pour cette nouvelle édition. Une ouverture au cinéma indien proposée grâce à la présence de Ragunath Manet, réalisateur, écrivain, et acteur, notamment. "C’est aussi l’occasion avec lui et cette thématique de découvrir le cinéma indien en tant que tel." La journée de dimanche est en effet en partie consacrée à ce sujet, en sa présence. "Sont prévues le 8 octobre une démonstration de danse indienne avec Baratha Natyam à 11 heures et la projection assez exceptionnelle du film Retour à Pondichery à 14h30."

Courts-métrages

Ce festival ouvrira aussi la première édition du concours de court-métrage dans la ville de Beausoleil. Il offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de découvrir ou se perfectionner à la vidéo, prise de vue et montage compris. Cette initiative se tient en lien avec la Mission locale, le CCAS ainsi que l’École supérieure de réalisation audiovisuelle. "Nous pourrons découvrir la commune autrement dans un autre contexte et avec un autre regard", appuie la municipalité. Un concours ouvert à tous. "L’idée est de réaliser un film de quatre minutes qui montre la ville sous des visions différentes que celles que l’on connaît. Ces courts-métrages seront présentés au festival le vendredi 6 octobre à 20h30 lors de la cérémonie d’ouverture", précise la municipalité.

Aussi, cette onzième édition permettra une nouvelle fois de rappeler que les séries télévisées offrent une certaine légèreté sur des sujets graves qu’elles traitent. "Elles évoquent des sujets de société avec simplicité et de manière décontractée tout en étant sérieux. C’est en cela qu’elles tirent aussi leur succès", termine Patrick Jorge.

Enfin, ce rendez-vous permettra d’identifier les acteurs, "donner un nom et un prénom à des comédiens que l’on ne connaît que par leur prénom de série, conclut Benjamin Douba-Paris. Nous venons aussi rencontrer nos camarades de jeu qui jouent avec nous. En nous rencontrant, les idées fusent aussi, c’est du vrai bonheur pour tout le monde!"

Demandez le programme Vendredi 6 octobre À 19 h 30, ouverture de la 11e édition des Héros de la Télé avec la prise de photo dans les escalators.

À 20 heures, projection des courts-métrages. Samedi 7 octobre À 9 heures, ateliers des mini-chefs.

À 10 heures, M’acteurs classes, et exposition de photos sur les dix ans du festival.

À 11 heures, rencontre avec les comédiens au marché Gustave-Eiffel.

À 12 h 30, remise des prix du concours des mini-chefs et interviewes avec les comédiens.

À 14 h 30, présentation des invités sur le tapis rouge.

À 15 heures, séance dédicaces, photos et animations.

À 16 heures, palmarès des séries et lauréats du concours du court-métrage.

À 16 h 30, nouvelle projection Festival des Courts.

À 17 h 15, cocktail offert à la population. Dimanche 8 octobre À 10 h 30, rencontre avec les comédiens dans la zone commerçante.

À 11 heures, démonstration de danse indienne.

À 11 h 30, les comédiens rencontrent les aînés de la commune.

À 14 h 30, Beausollywood, avec projection du film indien Retour à Pondichéry.

À savoir L’atelier cuisine destiné aux enfants se poursuit une nouvelle fois cette année. Trois groupes selon les âges sont proposés. La thématique? La salade de fruits des stars. Pour s’inscrire, un bulletin de participation, téléchargeable ou à disposition en mairie, doit être rempli et déposé au service scolaire avant le mardi 4 octobre. À noter que, pour se lancer dans le festival de court-métrage, le dossier d’inscription au complet doit être rendu pour le vendredi 29 septembre. Ce dossier est à télécharger sur le site de la mairie. Plusieurs rendez-vous sont ensuite arrêtés, notamment pour le montage.