VIDÉO. Pourquoi on aime "Baron Noir", la série politique portée par Kad Merad

C’est le point de départ d’une série, brillante, à l’écriture parfaite, qui nous emmène au cœur de la machine du PS mais aussi du monde politique français.

Les militants, les magouilles, les élections, les campagnes, les alliances, les Présidentielles, les coups bas, les trahisons, les condamnations, les résurrections, tout y passe avec précision.

Après une seconde saison toujours aussi bien documentée qui a vu la première secrétaire du Parti socialiste, Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis tout en maîtrise, cigarette et timbre de voix façon Barry White) prendre plus d’épaisseur, la troisième saison remet Rickwaert sur le devant de la scène face à un Michel Vidal (impeccable François Morel) dont le personnage est largement inspiré de Jean-Luc Mélenchon.

Tout sauf un hasard puisque Benzekri est un ancien militant socialiste et ex-"sabras", ces jeunes militants mélenchonistes des années 1990. Baron Noir possède une vraie force intellectuelle car elle vulgarise le combat politique tout en le rendant passionnant et pointu.

Sans oublier la prise de risque de ses auteurs car il aurait été plus facile, et sans doute plus vendeur, de dépeindre un monde politique rempli de pourris sans foi ni loi.

Terriblement d’actualité

Mais ce n’est pas le cas, on y croise encore des militants qui ont toujours la foi et des hommes politiques intègres. Et puis cette constante capacité à dénuder le roi, car c’est aussi ça la politique, fragiliser celui qui est sur le trône. Coûte que coûte.

Terriblement d’actualité, parfois à la limite de l’anticipation notamment sur la crise des gilets jaunes et la puissance des réseaux sociaux, la série éclaire sur le présent, autopsie à sa manière un territoire donné tout en disséquant la société.

Crédibilisé par sa première saison –précise, authentique, parfaite– Baron Noir aura eu le mérite de remettre le PS au centre de la pensée commune. D’ailleurs, chaque nouvelle saison fait beaucoup parler au sein du parti politique. Elle y est attendue autant que crainte.

Pendant longtemps, on a pesté sur ce coup de projecteur sur le vrai Baron Noir –Julien Dray– telle une jalousie maladive. On croise beaucoup d’idées politiques au cours des trois saisons et peut-être, c’est sans doute le seul défaut minime de la série, pas assez de pratique politique.

Par facilité, on pourrait qualifier Baron Noir de House of Cards tricolore mais la version française monte en puissance quand sa grande sœur américaine se perd en thriller psychotique.

Quatrième saison pour la Présidentielle

Mieux, Baron Noir réussit le miracle, pas forcément évident au départ, de coller à l’actualité.

La quatrième saison devrait sortir au moment de la prochaine élection présidentielle française. De quoi abreuver Eric Benzekri en matière première. "Ne m’en parlez pas...", avait soufflé le coscénariste en février dernier au moment de la diffusion de la troisième saison.

Vivement 2022!