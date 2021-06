VIDÉO. "Games of Thrones a été une série extraordinaire", les confidences du prince Albert II de Monaco sur le tapis rouge du Festival TV de Monte-Carlo

Plus de séries tv pour ce 60ième anniversaire

"Cette date provoque une émotion particulière pour moi". Créé par ses parents il y a 60 ans, le festival de télévision de Monte-Carlo évolue chaque année avec les pratiques télévisuelles de la société. Une part plus importante de séries occupe la programmation. Mais qu’importe, puisque le plus important reste de "toujours conserver un esprit pionnier et conquérant", martèle le Prince Souverain. Une manière habile de prouver que le festival s’adapte à son époque.

Un festival en constante évolution

Le Prince Albert II l'avoue, "au départ ce festival était plutôt confidentiel. Il faut dire que six décennies auparavant, tous les foyers ne disposaient pas d'un poste de télévision, ni ne s'intéressaient aux programmes du petit écran. Au fil du temps, la télévision a pris de plus en plus d'importance dans les habitudes françaises comme internationales. Jusqu'à l'arrivée d'internet, au développement des supports. Le festival aujourd'hui, reflète ces avancées médiatiques. Plus de monde, plus de contenu, plus de chaînes et donc un contenu davantage diversifié." voilà la conclusion de cette intervention du Prince de Monaco.