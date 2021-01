"Toute cette psychologie me plaisait": Sofia Essaïdi nous en dit plus sur la nouvelle série policière diffusée sur TF1

Qu’il semble loin le temps de la Star Academy quand, en 2003, la jeune Sofia Essaïdi se hissait jusqu’en demi-finale du télécrochet musical.

Actrice accomplie aujourd’hui, la jeune femme de trente-quatre ans campe Sarah, une flic de la brigade des mineurs de Bordeaux, dans la nouvelle création originale de TF1, La Promesse.

Une œuvre signée Anne Landois remarquée par le grand public sur Engrenages.

Face à Olivier Marchal, Lorànt Deutsch et Nadia Farès, Essaïdi livre une prestation convaincante et extrêmement solide durant six épisodes.

Une mise en lumière qui en appelle d’autres car elle vient de terminer le film de la réalisatrice israélienne Michale Boganim sur la guerre Liban/Israël tourné à Chypre ainsi que Les Héritiers de Jean-Marc Brondolo sur France 2 où elle jouera une lanceuse d’alerte dans le milieu médical.

En attendant, Sofia Essaïdi tient toutes ses promesses.

Comment êtes-vous arrivée sur ce projet ambitieux?

C’est une proposition de la production et quand j’ai reçu les six scénarios, je me suis empressée de tous les lire en quelques heures. J’ai dévoré ça comme un bouquin. C’était très original, notamment par rapport à d’autres séries télé que l’on a l’habitude de regarder. J’aimais le fait que la série s’attarde plus à l’humain qu’à l’enquête policière en elle-même. Évidemment, on cherche à résoudre une série de crimes mais il y avait une dimension humaine prépondérante. On ne se penche jamais sur les répercussions éventuelles des enquêtes sur les gens, que ce soit les enquêteurs, les familles, les accusés. Toute cette psychologie, cette dramaturgie, me plaisait. J’ai trouvé ça, d’entrée, bluffant.

Quel a été le rôle d’Anne Landois, la créatrice, dans votre choix?

Je connaissais son travail au sein d’Engrenages, je n’ai pas vu l’intégralité de la série mais j’ai énormément apprécié son écriture dans cette création. C’est une motivation supplémentaire de pouvoir travailler avec elle. Elle a cette capacité à trouver des angles innovants.

La présence d’Olivier Marchal a-t-elle été déterminante?

Oui! C’était presque la cerise sur le gâteau. Ça m’a encore plus donné envie de me lancer dans ce projet. C’est un acteur dont j’apprécie énormément le travail, j’aime aussi le réalisateur et pouvoir le côtoyer sur un tournage est un vrai plus. Mais au-delà de sa présence, le casting en lui-même sonnait comme un film à gros budget. La qualité était présente à tous les niveaux, dans la manière de filmer, le choix des lumières, les décors.

Vous jouez une policière membre de la brigade des mineurs de Bordeaux, en quoi est-ce différent de jouer avec des enfants?

J’étais très impatiente car cela fait appel à une sensibilité différente, à plus d’émotion. Il y avait tout un travail en amont à faire sur le personnage que je joue, Sarah, pour la rendre touchante, complexe car elle a une histoire familiale forte. Des blessures d’enfance qui l’empêchent de s’accomplir, d’avancer. Et puis, je traversais au même moment une période de doute dans ma vie personnelle, ça permet de se poser des questions sur soi-même.

On fait appel à quoi pour un tel rôle?

Un travail psychologique est nécessaire. Je suis allée chercher des choses intimes, personnelles. Ce rôle m’a permis d’être encore plus exigeant avec moi-même.

Jouer un flic est une étape obligatoire dans le parcours d’une actrice?

On m’a souvent proposé des rôles de flic, je ne sais pas si c’est un passage obligatoire mais c’est surtout ce qu’il y a autour qui m’attire, le réalisateur, le scénario. Ce rôle de flic permet de raconter des choses, de délivrer des messages, des vérités.

La Promesse est une histoire de faits divers sordide, comment expliquez-vous l’engouement des Français pour la matière?

Je ne sais pas si c’est une passion malsaine mais on est tous fasciné par notre fonctionnement interne, cette psychologie destructrice. La plupart des passages à l’acte sont effectués par des gens ordinaires. Des personnes qui nous ressemblent et on a envie de comprendre comment des gens qui peuvent être nos voisins en arrivent là. Il y a une bascule qui s’opère en une seconde. Comprendre ça, c’est tenter de se comprendre avant tout. Je suis une passionnée de psychologie, de fonctionnement humain, c’est donc une matière qui m’intrigue.

Le tournage s’est avéré... particulier.

On a commencé à tourner en février-mars puis le tournage a été stoppé en raison de la crise sanitaire. Nous avons seulement repris courant août, au moment de la canicule, alors que tout est censé se dérouler en hiver durant la série. Ce n’était pas évident de jouer en col roulé, parka, gros pull en plein mois d’août. La chaleur était assommante et il fallait aussi tenter de retrouver les lumières de l’hiver. Ça ne se voit pas à l’écran mais c’était une vraie épreuve physique. Tout est crédible.

Comment reste-t-on dans un personnage quand un tournage s’arrête du jour au lendemain?

Au départ, comme tout le monde, j’étais perdue. Mais j’ai continué de penser à Sarah, elle n’était jamais loin. Elle ne m’a jamais vraiment quittée. Dès que l’idée de reprendre le tournage est revenue, j’ai récupéré Sarah en quelque sorte.

La Promesse, ce mercredi soir à partir de 21h05, sur TF1.