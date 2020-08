"Toc toc!", "Chien pourri", "Les Schtroumpfs"... Voici les dessins animés que vos enfants vont regarder à la télé dès la rentrée

Sur France 3 le samedi à 08H50, "Chien pourri", adapté des livres de Marc Boutavant et de Colas Gutman, met en scène un chien de gouttière et son ami aplati Chaplala. Dans un décor de Paris rétro, Chien Pourri affronte les aventures avec son innocence et son coeur d'or.

"La variété de ces représentations est essentielle dans un monde pluriel où la tolérance est une valeur clé", souligne dans un communiqué Joseph Jacquet, du département animation de France Télévisions.

"Ce très beau héros incarne la figure d’une certaine marginalité, d’un rapport au succès et à l’échec très différent des représentations classiques. C’est aussi la joie de vivre personnifiée, l’élan optimiste à tout crin. Les enfants ont besoin de ce sourire irrésistible de Chien Pourri et des grandes valeurs qu’il porte en lui : la solidarité, la liberté et l’amour des croûtes de pizza".

Un long-métrage sur "Chien Pourri", "La vie à Paris", doit sortir au cinéma le 7 octobre.

Dans le même esprit, "Toc Toc!" se lance en semaine à 18H10 sur France 4. Canards, poules et poussins vivent dans un village, chacun avec ses insupportables défauts, sous l'oeil de Claude, "le taureau docteur des petits soucis". Chaque épisode aborde une épreuve enfantine comme le mensonge, la déception ou l'apprentissage de la natation.

enfance de Lucky Luke

Sur TF1, c'est les Schtroumpfs qui font leur retour en 3D: ils vont rencontrer Saule, Tempête, Bouton d’or, Fleur de Lys... soit une tribu de schtroumpfs filles.

Les spectateurs de Tfou, le programme jeunesse de TF1, vont aussi avoir droit à des chats et des drones. Dans "Splat & Harry", une adaptation des albums pour enfants de Rob Scotton, au succès international, une famille de chats accueille comme un des siens Harry le souriceau.

Dans "Droners", les 6/10 ans assisteront aux courses de drones des jeunes Corto, Arthus, Enki et Mouse, dans un monde recouvert à 95% par les océans.

"Son superbe univers graphique et ses vrais héros hyper attachants vont nous permettre de tisser des histoires fortes autour de courses de drones plus spectaculaires que jamais", souligne dans un communiqué Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse de TF1.

Sur Gulli, c'est un autre animal à poils longs, issu lui aussi de livres, qui fait l'objet d'une nouvelle adaptation: Paddington l'ourson maladroit, tous les weekends à 07H45. Dans cette production Studio Canal, l'ours londonien bénéficie de la voix du comédien Guillaume Gallienne. Il rejoint sur la chaîne de la TNT les motos de "Ricky Zoom", les "Monster Machines" et la famille d'animaux de "Boy Girl Etc".

M6 propose de son côté la 2e saison des "Sisters", en semaine à 07H55, adapté d'un succès en BD. La chaîne prévoit aussi bientôt une nouvelle adaptation des "Blagues de Toto", dont le film cartonne dans les cinémas, et "Kid Lucky", sur l'enfance du cow-boy qui tire (au lance-pierres) plus vite que son ombre.