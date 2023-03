"The English": la ruée vers l'Ouest d'une jeune anglaise, interprétée par Emily Blunt

Alors qu’il n’a pas l’âge légal de s’envoyer une roteuse dans le gosier, Hugo Blick, le créateur et réalisateur de la série The English la nouvelle série proposée par Canal+ à partir de ce jeudi soir, part vivre dans le Montana au sein d’ami de sa famille. Sur place, le jeune homme apprend les rudiments de la vie sauvage américaine: couper du bois, chasser, monter à cheval. C’est là qu’il rencontre un Amérindien avec qui il se lie d’amitié. Il l’appelle "Chef" et se fait appeler "English".

Quarante ans plus tard, Hugo Blick s’est inspiré de ses souvenirs pour se lancer dans une série qui va emmener Emily Blunt ("Sans un bruit", "Jungle Cruise"), une jeune aristocrate anglaise, dans l’Ouest américain en 1890 où elle est déterminée à se venger de l’homme responsable de la mort de son fils.

Pour mener à bien son road trip, elle convainc Eli de la laisser voyager avec lui. Eli, joué par Chaske Spencer, appartient à la fédération Skidi des Pawnees et a servi comme éclaireur dans la cavalerie américaine. Trimballé entre ces deux mondes, il ne sait plus où il en est et quand il fait la connaissance de Cornelia, il est sur le point de rentrer chez lui pour récupérer ses terres qui devraient lui revenir pour ses états de service dans l’armée américaine. Sauf qu’une parole et un bout de papier n’ont pas beaucoup de valeur dans le Far West.

Avec Cornelia, ils vont devenir alliés de circonstances dans cette quête vers Hoxem, une nouvelle ville du Wyoming dont le nom signifie "puanteur" en Cheyenne. Sur place, ils devront faire face au shérif Robert Marshall (Stephen Rea) qui tente de maintenir la paix entre les fermiers locaux tout en menant une enquête sur une série de meurtres dans laquelle Cornelia et Eli pourraient être impliqués.

Recherche d’authenticité

Pour coller au plus près de la réalité, Hugo Blick a envoyé l’intégralité de son scénario à IllumiNative, l’organisation des Amérindiens pour la justice sociale et raciale afin que celle-ci le dirige vers des représentants des nations Pawnee et Cheyenne spécialisées dans l’histoire culturelle et militaire de leurs nations respectives.

Une recherche d’authenticité qui s’est également retrouvée dans la manière de filmer puisqu’Hugo Blick et ses équipes ont tourné en fin d’après-midi quand la poussière est haute et le soleil bas. S’inspirant de certains spécialistes du genre comme Akira Kurosawa, George Stevens, Clint Eastwood et Anthony Mann, Blick a bossé comme personne sa manière de filmer les grandes plaines américaines.

Le western, bien qu’indémodable, est difficile à mettre en scène. Mais c’est un style propice à l’évasion et qui permet aux personnages d’alterner entre la violence, l’amour, la vengeance et la rédemption. Le western est avant tout une quête, une conquête, une découverte qui permet d’explorer des thématiques puissantes comme la perte personnelle et l’envie de justice. C’est en tout cas ce qui anime les deux héros de "The English" durant six épisodes. Une série qui aura surtout marqué physiquement Emily Blunt à en croire une interview donnée au magazine "Closer". Réalisé en Espagne, "The English" a marqué au fer rouge le corps de l’actrice en raison de la chaleur insoutenable: "Il faisait tellement chaud. Je n’ai jamais eu aussi chaud de ma vie. J’ai tourné à Atlanta en plein été et je me disais que je n’avais jamais connu une telle chaleur. On nous avait prévenus, mais le corset agit comme un piège à chaleur, votre peau ne respire pas. Je portais un corset, un pantalon en laine, une jupe, une chemise, un gilet et une veste. Et je crois que je ne m’y suis jamais habituée".

Pour l’accompagner sous cette douce chaleur, l’actrice a été bien entourée puisque Rafe Spall, Ciaran Hinds et Toby Jones sont également au casting.

> "The English", ce jeudi soir à 21h, sur Canal+