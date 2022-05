Shy'm, Lucie Lucas (Clem) et Jamie Bamber en tournage sur l'île Sainte-Marguerite pour la série internationale "Cannes Confidential"

À chaque site, son meurtre et son enquête avant diffusion en prime sur TF1r le Web

L’île Sainte-Marguerite, mais aussi la Malmaison, la Villa Domergue, la Croisette, la Villa Rotschild ou encore la MJC Picaud… autant de sites emblématiques que la Ville met à disposition de Cannes Confidential, "car la série a aussi pour but de valoriser la cité des festivals en dévoilant son autre visage, hors des clichés bling-bling".

Pour Shy’m, plus habituée à un tapis rouge express lors des NRJ Music Awards, c’est carrément une redécouverte. "À chaque fois que le Zodiac [N.D.L.R. de la société varoise Sea ride] me conduit sur l’île pour tourner, je m’émerveille, car c’est la première fois que j’y pose les pieds", s’enthousiasme la chanteuse, dont le prochain clip sera tourné aux alentours.

Militante écologique dont le grand-père réside dans une bergerie sur les hauteurs de Vence, Lucie Lucas voit aussi dans cette série l’occasion de défendre un patrimoine inestimable, au-delà de l’intrigue. "J’ai une grand-mère qui habite Antibes, et j’ai passé toute mon enfance et mon adolescence en vacances sur la Côte d’Azur, c’est un endroit magnifique qui me tient particulièrement à cœur et qu’il faut préserver. Au-delà des belles images, cette série permettra peut-être aussi de mettre en exergue la cohabitation de riches milliardaires avec des Cannois dont 25% se situent sous le seuil de pauvreté."

N’en reste pas moins que la complicité des trois comédiens principaux semble évidente, dans une série hypervivante, qui mêle le sérieux des enquêtes avec un côté léger et décalé, dans des tenues décontractées.

Sûr que les pataugas et baskets, et les vestes sportwear n’ont rien de l’uniforme policier. Tourné en anglais pour Skyverse studios, AMC Networks et Acarn TV, Cannes Confidential sera également diffusé sur TF1 mi-2023, en prime time. Sacré vitrine pour Cannes. Pas si confidentielle!