Sex Education, La Casa de Papel, Dracula... Netflix annonce les dates de sorties des séries les plus attendues de 2020

Encore un peu de patience... Netlfix a annoncé dimanche sur son compte Twitter les dates de sorties des nouvelles saisons des séries les plus attendues de 2020. Deux séries vont notamment vivre leur dernière saison: 13 reasons why et Les demoiselles du téléphone. On vous fait le recap' pour mettre à jour votre calendrier.

Janvier

Messiah: 1er janvier

Dracula: 4 janvier

Sex Education: 17 janvier

Les nouvelles aventures de Sabrina: 24 janvier

Bojack Horseman: 31 janvier

Février

Lock & Key: 7 février

A tous les garçons que j'ai aimés: 12 février

Narcos Mexico: 13 février

Better Call Saul: 24 février

Queen Sono: 28 février

Avril

La Casa de Papel: 3 avril

Et aussi

D'autres séries sont annoncées pour 2020 mais leur date de sortie n'a pas encore été communiquée par Netflix. Parmi elles:

- Elite

- The Haunting of bly manor

- 13 reasons why

- Lucifer

- The rain

- Désenchantée

- Formula 1: Drive to survive

- The Eddy

- The Society

- Dynastie