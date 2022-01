Premières news sur la série inspirée de la vie de Brigitte Bardot bientôt en tournage à Saint-Tropez

Première série à miser sur les rivages de la Méditerranée, qui ouvrit une voie "royale" en termes de retombées touristique mondiales pour le Var, puisque diffusé sur les écrans de 130 pays , Sous le Soleil n’a jamais trouvé de successeur commercialement à la hauteur passée son âge d’or, entre 1995 et 2008.

Portrait d’un destin insensé

Espoirs de nouveau galvanisés avec le projet de la cinéaste Danièle Thompson qui voit enfin aboutir son projet d’une série baptisée "Saint-Tropez", co-écrite avec son fils Christopher et inspirée de la figure de Brigitte Bardot.

"Elle comptera 8 x 52mn pour la saison 1. Ce sera romanesque et librement inspiré de la réalité. C’est à la fois le portrait d’une jeune femme de 15 à 26 ans au destin insensé, et à travers elle, celui d’une époque, les années cinquante-soixante et de la condition féminine", détaillait à l’époque de la vente de sa villa tropézienne la fille de Gérard Oury.

Brigitte Bardot "fait confiance"

Même Brigitte Bardot, pourtant d’ordinaire réticente à voir quelqu’un l’incarner, semble être bienveillante. "Nous avons échangé mais par lettres uniquement. Je ne veux pas la déranger. Elle m’a dit qu’elle me faisait confiance et maintenant on se fout la paix. Je n’ai aucune intention de faire quelque chose de désagréable pour elle. Ce sera romanesque et librement inspiré de la réalité. Nous commençons tout juste à chercher celle qui l’incarnera. Une créature de rêve avec de la personnalité. J’espère que ce sera une découverte!", confiait en fin de processus d’écriture Danièle Thompson, alors que le rôle principal n’est toujours pas dévoilé...

Choses certaines, les premiers tours de manivelle auront lieu en avril-mai dans la presqu’île tropézienne pour une diffusion future sur France Télévisions.