PHOTOS. 10 lieux de la Côte d'Azur et du Var qui auraient pu servir de décor à la série Game of Thrones

Au milieu des trahisons, décapitations et autres scènes de torture, Jon Snow et Ygritte, la sauvageonne, s'abandonnent dans une scène des plus sensuelles à l'abri d'une grotte qui renferme une source d'eau chaude.

Si elle a été tournée dans la grotte de Grjótagjá, en Islande, la scène aurait tout aussi bien pu prendre place dans celle de la Baume Obscure, à Saint-Vallier-de-Thiey.