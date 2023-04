On a vu (et aimé) "Tapie" en avant-première à Canneseries

"Tapie", "Tapie", "Tapie". Les cris des prisonniers de Luynes résonnent en ce début d’année 1997. C’est par cette scène d’incarcération que débute la série « Tapie », biopic de Tristan Séguéla et Olivier Demangel dont les deux premiers épisodes ont été diffusés dimanche soir à Canneseries, en avant-première mondiale.

Alors même que les premières annonces de la série avaient fait polémique dans l’entourage de Bernard Tapie qui ne cautionne pas cette mini-série - comme ne l’avait pas cautionné de son vivant l’ancien président de l’OM - notamment choqué par l’emploi du mot "arnaqueur" par Netflix. Qualificatif retiré depuis de la description de la série.

Flash back. Nous voilà en 1966, le jeune Bernard, clope au bec, rassemble autour du poste de télé, sa famille et ses amis. Il vient de participer à un télé crochet sous le nom de Tapy – avec un "Y pour faire américain, comme le veut la maison de disques" – et il l’emporte face à un certain… Michel Polnareff.

On sait la suite. Sa chanson “Passeport pour le soleil” ne lui ouvrira pas les portes du showbiz ni ne lui apportera la lumière qu’il recherche.

Qu’importe, le système Tapie est en marche. La détermination à s’extraire du milieu prolétaire dans lequel il a grandi - non, il ne sera pas chauffagiste comme son père, quoique ! - est plus grande que tout. Aussi admirable qu’elle peut être dévorante. Il cherche le succès. Quitte à se brûler les ailes et à embarquer sa première épouse Michèle (tendre Ophélia Kolb) et enfant dans ses déboires.

Sur fond de fleurs orange et marron des années 1970, dans une maison débarrassée de meubles que "les huissiers rendront dès qu’ils seront réparés" jure-t-il, Laurent Lafitte campe un Tapie qui ne tombe pas dans la caricature.

Sans mimétiser, l’acteur - dont Tristan Séguéla avait décelé la ressemblance avec l’homme d’affaires en 2013 sur le tournage de "16 ans ou presque" - incarne le personnage à la perfection. Le convoque à travers une gestuelle, des mimiques, plutôt que le copier.

Et là où d’autres séries ou films annoncent sobrement faire une œuvre "librement inspirée de faits réels", le carton du générique de ce "Tapie" marche sur des œufs. Et précise: "On reconnaîtra dans le parcours du héros des faits connus du public. Au-delà, le rôle joué par l'entourage, les situations de vie privée et les dialogues sont fictionnels."

"Tapie" donne-t-elle le beau rôle à l’ancien président de l’OM? Pas tout à fait. Même si le mythe n’est, au fil de ces deux premiers épisodes au moins, pas écorné, malgré les inquiétudes de la famille.

Ce Bernard loin d’être un nanard triche dans la vie comme il inculque la façon de jouer au Monopoly à sa fille en insistant sur la "zone de flou" des règles.

Et à ses jeux de grands, il perd, face à son premier associé, Marcel Loiseau (magnifique Fabrice Luchini, qui ne joue pas à être Fabrice Luchini et c’est fort agréable) mais apprend, toujours. Il y a les subterfuges, le bluff, dont il ne peut s’empêcher de faire usage et qui séduit Dominique (pétillante Joséphine Japy), qui deviendra la femme de sa vie. Mais aussi une mauvaise conscience qui émerge parfois et le contraint à revoir ses ambitions. Le rendant, à l’écran, touchant.

Quel homme était vraiment Bernard Tapie, décédé en octobre 2021? Pluriel, semble être la réponse dessinée par Tristan Séguéla - fils du grand publicitaire qui était l’ami de Bernard Tapie - et Olivier Demangel.

Papa fou d’amour pour ses enfants. Homme insouciant, drôle. Businessman bonimenteur. Rusé comme un renard. Bosseur assurément. Combattif, tenace et déterminé. Phoenix, toujours. Homme de légende… C’est en tout cas ce qu’auront retenu les spectateurs du grand auditorium du Palais des Festivals de Cannes qui ont longuement acclamé l’équipe de la série à l’issue de la projection des deux premiers épisodes, dimanche.

Reste à savoir comment seront abordés, au fil des cinq épisodes restants de "Tapie", l’affaire VA/OM, ses turpitudes avec le Crédit lyonnais et son passage au ministère sous Mitterrand… Réponse le 13 septembre, sur Netflix.