"On a réussi une prouesse": comment le Festival TV de Monte-Carlo s'est organisé malgré la crise sanitaire

Il n’y a pas de petites victoires.

Alors même si dans ses rêves les plus profonds, Laurent Puons, patron de Monaco Mediax organisateur du Festival TV de Monte-Carlo, avait imaginé la soixantième édition du plus important festival européen du petit écran un peu différente, il savoure.

Car, après de longs mois de doutes, de protocoles sanitaires, de tractations, de travail, le Festival a officiellement ouvert ses portes vendredi avec du public et des invités prestigieux.

On vous imagine soulagé...

J’y ai toujours cru mais rien n’est jamais acquis. On a rencontré de gros problèmes durant toutes les étapes d’organisation, à commencer par nos invités américains. Pour des raisons sanitaires, ils ne pouvaient pas voyager, sans oublier les questions d’assurances avec les studios. On a essayé d’inviter des artistes américains que l’on connaissait directement, des anciens présidents de jury, des icônes, mais quand on a vu le parcours du combattant pour venir en Principauté, on a abandonné l’idée. On remettra à 2022 notre idée, à savoir réunir les dix derniers présidents du jury fiction.

Si on rembobine à début 2020, comment avez-vous vécu cette période jusqu’à l’ouverture du festival 2021?

(Il prend son temps). C’était difficile... Je me revois en février 2020, tout était calé pour l’édition qui arrivait, on avait notre série d’ouverture en avant-première mondiale - Shadowplay - avec le casting, le réalisateur, le producteur. Un festival dont la programmation était bouclée à 70% et puis est arrivé ce confinement. En avril, on prend la décision d’annuler le festival 2020 et de tout recommencer sans jamais avoir l’assurance de quoi que ce soit. On a voulu garder le lien avec les différents studios et notamment en communiquant sur les réseaux sociaux pour montrer que le festival existait toujours. Mes équipes ont fait un travail remarquable de ce côté. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que je suis comblé, surtout pour une soixantième édition, ce millésime 2021 sera différent mais ça va être un succès si on prend en compte le contexte sanitaire.

C’est quand même le premier festival en France, avec du public.

C’est Monaco qui ouvre la saison des festivals, c’est à souligner. Si je prends en compte les contraintes sanitaires et économiques, on a réussi une prouesse. Mais si je le compare à l’édition 2019, qui avait été un énorme succès, on va être un petit peu en retrait en raison de la non-participation des Américains notamment. Et puis avec les restrictions sanitaires, que l’on va suivre à la lettre, toutes nos soirées ne seront pas festives, on va être assis, pas de musique, des tables de six ou de huit. On n’a pas le choix, faut en passer par là. Notre priorité, c’est la santé de nos équipes et de nos invités.

Mais le plateau est, malgré tout, alléchant.

Compte tenu du contexte, il est même exceptionnel. Darren Star est un producteur, réalisateur mondialement reconnu: Beverly Hills, Melrose Place, Sex & The City, Emily In Paris. On a discuté pendant plusieurs mois avec Amazon pour faire une avant-première mondiale, et face aux difficultés, on a misé sur notre deuxième choix, la série inédite sud-africaine Reyka pour l’ouverture. On voulait avoir le casting et notamment l’acteur Iain Glen qui joue l’un des premiers rôles dans Game Of Thrones et qui vit à Londres mais tout est compliqué avec la crise sanitaire. Un acteur ne peut pas se permettre de faire dix jours de quarantaine quand il rentre dans son pays. C’est frustrant. L’édition sera exceptionnelle mais je ne peux pas m’empêcher de penser à ce qu’aurait dû et pu être cette édition 2021... On se fixe donc un immense challenge pour 2022.

Les productions européennes seront à l’honneur avec notamment Tchéky Karyo qui va recevoir un prix d’honneur.

C’est un acteur pour lequel j’ai beaucoup de respect. Il crève l’écran dans La Balance mais aussi dans Belle et Sébastien. C’est comme Gérard Depardieu, il sait tout faire. Il est en adéquation avec ce que l’on fait sur le festival, il n’y a plus de barrières entre le cinéma et la télévision. Aujourd’hui, il brille dans des séries internationales comme ZeroZeroZero, Possessions.

C’est un festival avec du public aussi.

Le public est un vecteur de promotion de la manifestation. C’est l’un des points forts de Monte-Carlo. On s’est posé la question de comment permettre aux fans de rencontrer, malgré tout, les stars. D’où cette idée de box à la demi-journée sur le tapis rouge. Les séances de dédicaces seront également possibles. Il est toujours plus simple de ne rien faire mais on ne fonctionne pas comme ça. On a maintenu 70% du festival en présentiel, ce n’est pas rien. Ce n’est pas ce que j’avais imaginé pour les soixante ans du festival, je voyais Tom Hanks sur le tapis rouge mais je suis quand même agréablement surpris de ce que l’on a réussi à faire.