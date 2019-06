On a assisté à l'avant-première mondiale du documentaire Apollo: Missions to the Moon au Festival télé de Monte-Carlo

La "flat earth society" mise à mal

Apollo, ce n'est pas qu'une ou deux missions connues du grand public et adaptées au cinéma. C'est un programme spatial de la NASA mené entre 1961 et 1975. Une course contre la Russie pour la conquête de la lune en pleine guerre froide et une deadline imposée par le président Kennedy: faire marcher un homme sur la lune avant 1970.

La suite, on la connaît. Mais on connait moins... Tout le reste. La répétition mortelle d'Apollo 1 où trois astronautes sont morts à Cape Kennedy, sanglés sur leur couchette après un incendie. C'était en 1967. Les différents problèmes techniques qui auraient pu faire capoter l'alunissage d'Armstrong et Aldrin en 1969. Le travail colossal des centaines de personnels du centre spatial de Houston. Les terribles instants sans contact radio qui ont précédé le retour dans l'atmosphère terrestre de l'équipage d'Apollo 13. Le "Flat Earth Society" (association qui soutient l'idée que la terre est plate) bien embêtée en découvrant les images d'Armstrong plantant son drapeau sur la lune à la télé.

On ne sait pas si c'est le grain épais des vidéos d'archives, les coupes de cheveux des présentateurs télé ou le phrasé ému des Américains interviewés sur les parkings, mais "Apollo: Missions to the Moon" ne nous emmène pas seulement sur la lune: il nous fait faire un bond dans le temps. Comme si on avait tout oublié pour tout redécouvrir.

Aucune date de sortie n'est confirmée pour l'instant, si ce n'est courant 2019.