Nouvelle série pour Jean-Pascal Zadi: un candidat atypique à l'élection présidentielle

Série originale française de six épisodes de et avec Jean-Pascal Zadi, En place raconte l’histoire un peu folle de Stéphane Blé, un éducateur de banlieue qui se retrouve, par hasard, favori à la prochaine élection présidentielle.

Six épisodes qui passent au vitriol le monde politique autour d’un casting au service de l’humour toujours aussi jouissif et corrosif de Jean-Pascal Zadi (Craignos, Tout simplement noir) puisqu’on retrouve également à l’affiche Éric Judor, Marina Foïs, Benoît Poelvoorde, Fary, Panayotis Pascot, Fadily Camara et Pierre-Emmanuel Barré.

Rire du monde politique

"L’idée de départ était de faire une série sur un éducateur qui veut rêver grand, qui veut défier les choses", annonce d’entrée Jean-Pascal Zadi. Pour parvenir à ses fins, le personnage de Zadi se retrouve épauler, plutôt de manière malveillante, par un Éric Judor en directeur de campagne téléguidé, en sous-marin, par la droite. Il y a un peu dans En place un esprit Serviteur du peuple, la série qui a fait connaître Volodymyr Zelensky en Ukraine avant que celui-ci embrasse une carrière politique.

"Je suis issue d’une famille nombreuse, noire, pauvre, africaine, et prendre un personnage issu des classes populaires qui projette aux autres de rêver grand, c’est un peu un parallèle avec ma vie", poursuit Zadi. "Il ne faut pas se mettre de limites et j’extrapole cette idée en plaçant mon personnage dans la course à la Présidentielle. Il faut ouvrir les horizons, et pas uniquement pour les noirs", embraye-t-il.

Une manière de régler des comptes avec le monde politique? "Pas du tout. Je trouve juste que c’est un milieu marrant, je suis un gars du bistrot, des Guignols, du Bébête Show, je trouve ça sain de rire du monde politique."

"C’est un théâtre de la vie, poursuit Éric Judor. Quand on voit les coulisses de la politique, on est obligé d’en rire, surtout l’extrême droite qui cible souvent les étrangers. Il faut prendre de la distance, c’est drôle d’en rire à force."

Judor, parfait dans l’absurde quand il s’agit de composer un directeur de campagne pourri jusqu’à l’os, permet à Zadi de briller. Le duo fonctionne à merveille.

L’exercice du pouvoir

"J’ai toujours été fasciné par l’aplomb des politiques à nous mentir, sans transpirer, sur tout et n’importe quoi. Quand on se rappelle le discours sur les masques durant la crise sanitaire, c’est drôle", détaille Eric Judor.

De son côté, le casting est plutôt bien senti, notamment pour Benoît Poelvoorde, maire de gauche de la ville dans laquelle Zadi œuvre: "On voulait un personnage terre à terre, proche du peuple, mais qui, en privé, se révèle être un connard. (rires) La droite, la gauche, ça n’a plus vraiment de sens, lâche Zadi. J’aime bien les gens comme Sandrine Rousseau, elle est un peu extrême mais on peut faire avancer les choses. Ce n’est pas en lançant des phrases qui ne dérangent personne que l’on va faire avancer les choses. J’apprécie les gens de gauche mais bien de gauche. Je suis conscient que la société actuelle ne va pas mais ça ne changera pas si on prend des pincettes."

Une série avec un côté populiste? "Non. Stéphane Blé représente la politique que j’aime bien, celle de terrain. Cette première saison parle de l’envie d’accéder au pouvoir suprême d’un homme sorti de nulle part."

Quid de la saison deux? Zadi: "On permet d’expliquer simplement ce qu’est une campagne présidentielle et pour une deuxième saison, on aimerait voir ce qu’un mec normal, un plouc, réussit à faire quand on le met à l’Élysée."

"Ça, ce sont les États-Unis de Trump, non?", balance Judor. "C’est ce qui m’intéressait chez Eric, ce côté traître, ce côté fourbe qu’on a voulu exploiter à fond, il n’a pas eu besoin de beaucoup le travailler", rigole Jean-Pascal Zadi.

Un parcours à la Stéphane Blé est-il possible en France lors d’une élection présidentielle? "Je suis le dernier des pouilleux et j’ai réussi à avoir un César alors il peut y avoir un gars qui se présente à la Présidentielle et qui arrive à des hautes fonctions, je ne mets aucune limite", conclut Zadi.

En place, disponible sur Netflix.