MonteCarloTVFestival: le petit écran se déconfine!

Paré de votre ensemble en pilou-pilou et de votre plus beau plaid, regarder des séries durant ces derniers mois de confinement a été une véritable soupape pour éviter le blues. Compagnons du quotidien, elles nous ont permis de survivre à la pandémie et de faire connaître aux plateformes et aux chaînes de télévision un essor sans pareil. Et ce n’est pas Netflix qui dira le contraire avec ses seize millions de nouveaux inscrits lors du premier confinement!

Mieux encore, des séries comme Staged passe le confinement à la moulinette avec un humour “So british”! Car la série repose principalement sur des scènes filmées avec les logiciels de visioconférence, outil incontournable dans notre quotidien depuis plus d’un an. La série 6 X Confiné.e.s avec entre autres Vincent Cassel, Ludivine Sagnier et Felix Moati pose la question de “ce qui se passe à l’intérieur quand il ne se passe rien dehors, dans les appartements, dans les maisons et dans les têtes des gens.” Jenji Kohan, la productrice de la série Orange is the new black, fait passer du rire aux larmes avec la série Social Distance et raconte notre époque au travers de sujets d’actualités, l'ultra-moderne solitude et l'importance de la technologie.

Et si on a adoré voir nos stars préférées sur le petit écran au temps du confinement, rien de mieux que de les rencontrer en chair et en os lors de la soixantième édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo!