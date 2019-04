Michael Douglas superstar du prochain Festival de Télévision de Monte-Carlo

Il ne serait pas devenu pareil monstre sacré du cinéma sans les séries TV.

En 1969, Michael Douglas, fils de Kirk Douglas, fait ses premiers pas sur le petit écran dans la série "Playhouse", avant d'exploser aux yeux du monde quelques années plus tard.

De 1972 à 1976, l'acteur américain campe le personnage de l'inspecteur Steve Keller dans "Les Rues de San Francisco" et crève l'écran aux côtés de Karl Malden.

deux oscars

et à l'affiche d'avengers

Le début d'une carrière phénoménal auréolé d'une performance quasi-unique, puisque Michael Douglas décroche tour à tour l'Oscar du meilleur film, en tant que producteur de "Vol au Dessus d'un Nid de Coucou" (1976), puis celui de meilleur acteur dans "Wall Street" (1988).

Michael Douglas enchaîne alors les récompenses et rôles cultes comme dans "Basic Instinct" (1992), où il donne la réplique à la diabolique Sharon Stone.

Omniprésent dans les salles obscures, il est à l'affiche du blockbuster du moment, "Avengers : Endgame", et a fait un retour tonitruant avec la série "La Méthode Kominsky", récompensée aux Golden Globes et signée de Chuck Lorre, déjà papa de "The Big Bang Theory".

golden globe dans une série comique

Une performance si remarquée que Michael Douglas a décroché le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique.

Le 18 juin prochain, Michael Douglas répondra à nouveau à l'appel des honneurs au Grimaldi Forum, où le prince Albert II lui remettra donc la Nymphe de Cristal du 59e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Trophée récompensant une carrière dévouée au 7e art et la petite lucarne.

L'acteur américain rejoindra d'illustres pairs au palmarès, comme Helen Mirren, Patricia Arquette ou encore Donald Sutherland.