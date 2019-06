Marine Delterme dévoile les dessous de la série "Alice Nevers" sur TF1

Comment êtes-vous arrivée au cinéma ?

Ma mère était très cinéphile. On regardait le Ciné-club de Claude-Jean Philippe à la télé. J’étais fascinée par ce monde d’images. J’ai commencé à prendre des cours de comédie et Cyril Collard, qui était proche d’une de mes profs, m’a repérée. Je venais de rentrer de New York où on avait pris de plein fouet le début de l’épidémie de sida. Une hécatombe ! J’ai vu disparaître beaucoup de gens que j’aimais. À Paris, la vague n’est arrivée que quelques mois plus tard. C’était comme un répit. Et, là Cyril, qui était déjà malade, me propose ce rôle dans Les Nuits fauves…

Avant de signer pour Alice Nevers, vous montez les marches à Cannes pour Vatel. Quel souvenir en gardez-vous ?

C’était une expérience incroyable ! Le film était programmé en ouverture du Festival et le dîner était évidemment sur le thème de Versailles. Difficile de faire plus fastueux ! (rires) J’ai beaucoup aimé travailler avec Roland Joffé, Tim Roth et Uma Thurman. C’était une très grosse production, mais l’ambiance sur le plateau était très créative.

Le problème, c’est que le réalisateur voulait tous les comédiens en costume sur le set, même s’ils n’avaient rien à jouer. Au cas où… On passait des heures à papoter en tenues d’apparat. Pour le coup, on se serait vraiment cru à Versailles. J’étais étonnée de la patience des acteurs américains alors que les Français n’arrêtaient pas de râler. Un jour, j’ai demandé à Tim Roth, qui lisait un bouquin dans son coin, s’il ne s’ennuyait pas trop... Il m’a répondu : “Mais je suis payé pour ça, ma chère !”

Vous devez être une des rares actrices à avoir tourné une pub avec Jean-Luc Godard ?

Oui. Il avait un accord avec Marithé et François Girbaud et je suis allée chez lui en Suisse pour tourner une de leurs pubs. On a fait ça dans un atelier de sculptures, cela m’allait bien même si je n’avais pas encore commencé à en faire. Il a été très gentil avec moi. Mais hélas, il ne m’a pas proposé de rôle dans un de ses films suivants. J’aurais adoré, pourtant.

Quels conseils avez-vous donnés à votre fils comédien ?

Toujours avoir plusieurs fers au feu. Plusieurs savoirs à développer, plusieurs passions, pour éviter d’être totalement dépendant du désir des autres. C’est très dur de n’être “que” comédien. Écrire, mettre en scène, créer une troupe, être proactif, exprimer ses désirs professionnels, cela permet de ne pas se morfondre devant le téléphone en attendant qu’il se décide à sonner.