Marianne, la nouvelle série judiciaire de France 2, est actuellement en tournage à Toulon

Boulevard Bazeilles, quartier du Mourillon à Toulon: vérification de la température, masque FFP2… gel hydroalcoolique dans chaque recoin. Dernières répétitions matinales avant d’entendre "moteur"! Depuis le début de la semaine, les anciennes archives municipales ont été transformées en bureau de la juge d’instruction Marianne Vauban. Des bureaux factices, pour les besoins du tournage de la nouvelle série judiciaire pour France 2, justement baptisée Marianne.

Coproduite par Thomas Viguier (Ryoan) et Clémentine Dabadie (Chabraque Productions), Marianne a posé ses valises voilà un mois à Toulon et dans ses environs. "Avec satisfaction", confie Sophie Schmidt pour la production. Une raison à ce choix: Thomas Viguier connaît très bien la région et a suggéré l’idée d’implanter cette nouvelle héroïne à Toulon.

Entre polar et comédie, la série de six épisodes suit les pas d’une juge d’instruction pas forcément conventionnelle. "Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante", explique France 2. Rien de surprenant donc à voir Marilou Berry endosser le rôle... Et passer la robe.

Pour la première fois à l’affiche d’une série dont elle tient le rôle-titre, la comédienne peut s’appuyer sur Alexandre Steiger dans le rôle du capitaine de police Pastor, et Stéphane Pezerat qui campe Yves, le greffier. Un trio qui ne ménage pas ses efforts pour instruire des dossiers complexes. Complexes autant que savoureux, si l’on en juge la bonne dose d’humour qui accompagne les dossiers qui feront appel à la sagacité mais aussi à l’humanité et la bienveillance de Mme la juge. Tout au long de la saison, Marianne Vauban fera aussi preuve d’obstination pour parvenir à résoudre une affaire classée: l’assassinat, dix ans plus tôt, d’une prostituée.

Un rôle sur mesure pour la comédienne, particulièrement investie, qui s’est déjà piquée au jeu de la justice en incarnant la demi-sœur avocate d’Isabelle Nanty dans Munch pour TF1. TF1 que Marilou Berry retrouve d’ailleurs dès lundi prochain, avec la deuxième saison de Je te promets.

Crossboard des trois premiers épisodes

La réalisation des trois premiers épisodes est confiée à Alexandre Charlot et Franck Magnier, (scénaristes des Guignols de l’info et de Bienvenue chez les Ch’tis entre autres) dont c’est la première expérience audiovisuelle. Les trois premiers épisodes sont d’ailleurs réalisés en parallèle: les équipes réalisant à la suite, toutes les scènes mobilisant le même décor des numéros 1 à 3.

Jusqu’à la fin du mois de mars, les caméras vont se déplacer à travers la ville et dans la métropole. Après l’Espace des Arts au Pradet, ou encore la Bourse du travail à La Seyne-sur-Mer, les équipes vont tourner (entre autres) à la médiathèque Chalucet, au huitième étage de TVT... qui accueillera d’ailleurs, l’un des décors récurrents de la série. Les équipes investiront également différents ports, dont celui du Mourillon. Silence, on tourne!