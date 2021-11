Manon Azem, héroïne de M'abandonne pas sur TF1: "J’étais dans une forme de zone d'inconfort avec Fanny, il y avait une vraie complexité dans ce rôle"

Achille (Maxime Bergeron), 13 ans, doit quitter sa famille d’accueil après dix ans de bonheur pour vivre chez des inconnus alors que sa mère, Fanny, réclame ardemment son retour auprès d’elle. Romain (Michael Youn), l’éducateur qui le suit, va se battre pour protéger Achille et lui offrir une chance de surmonter de nouvelles et douloureuses épreuves.

M’abandonne pas, diffusé ce lundi soir en prime time sur TF1 à 21h05, aborde un sujet délicat et Manon Azem, vue récemment dans Ils étaient dix et HastagBoomer, y joue le rôle peu évident de Fanny, la mère de Maxime. L’actrice revient sur ce rôle nouveau pour elle.

Comment se lance-t-on dans un tel rôle, celui de Fanny, une mère complexe?

J’ai lu le scénario d’une traite, c’est un personnage nouveau pour moi et c’est surtout ça qui m’a plu. J’étais dans une forme de zone d’inconfort avec Fanny, il y avait une vraie complexité dans ce rôle, dans ce que cela entraîne sur la maternité. Il y a une vraie humanité autour de cette femme malgré mais elle ne sait pas être mère. On ne naît pas mère, ça ne s’apprend pas. J’ai trouvé ça très audacieux comme rôle, c’était inhabituel.

Est-ce facile de donner de l’humanité à un tel personnage?

Au départ, à la lecture, il y avait beaucoup d’artifices pour la rendre encore plus noire, l’alcool notamment. Et puis avec le réalisateur on a enlevé petit à petit tout ce qu’il y avait autour d’elle. Même s’il fallait justifier le fait qu’elle soit instable, on a préféré trouver autre chose. Fanny est proche de la bipolarité, elle est très vraie, parfois trop vraie avec son fils. Elle l’aime mais ne sait pas y faire, elle a des failles, comme tout être humain.

Comment s’est déroulée votre entente avec Maxime Bergeron qui joue Achille, votre fils?

C’était complexe car nous n’avons pas eu de temps de préparer notre relation avant le tournage, j’étais sur d’autres projets et je suis arrivée pile le jour de notre première scène en commun. Ce n’est pas évident car on s’est retrouvé sur la scène où je viens le chercher chez Fauve Hautot, c’est une séquence assez intense. On s’est donc senti mal à l’aise l’un et l’autre car c’était quasiment notre première rencontre. C’était un moment très fort et c’était finalement très naturel de n’être pas à l’aise l’un avec l’autre d’entrée. Ça nous a finalement beaucoup aidés dans la construction de notre duo. Avec le temps, on a pris beaucoup de plaisir à bosser ensemble car Maxime est un jeune acteur intelligent, il est à l’écoute, il prend beaucoup de plaisir sur le plateau.

C’était important d’être dans une zone d’inconfort?

Oui, c’est un besoin à ce stade de ma carrière même si c’était nouveau finalement. Souvent, on me propose des choses qui se ressemblent et ce type de prestation doit m’ouvrir les portes sur des rôles avec plus de profondeur.

Aviez-vous peur de rendre Fanny antipathique?

Le réalisateur, Didier Bivel, avait peur d’un personnage antipathique mais je n’ai jamais eu cette crainte. Ce qui m’importait, c’était de crédibiliser chaque scène qu’elle avait sans me soucier du regard du public sur elle. Je voulais être sincère à chaque fois, peu importe l’état dans lequel Fanny se trouvait. Je ne voulais pas trop normaliser son état, c’est une femme qui s’est faite toute seule, avec ses défauts, ses qualités. Je ne me suis pas posée la question sur la maternité en me lançant dans le projet, pas besoin d’être mère pour lui donner une crédibilité. Je le faisais au début mais je n’essaie plus de me retrouver dans les personnages que je fais.

En moins d’un an, on vous a vu dans HastagBoomer, Ils étaient dix, Un homme d’honneur et M’abandonne pas, dans des rôles complètement différents.

C’est comme ça que j’envisage ma carrière, j’ai envie de surprendre, de me surprendre, de ne pas rester sur mes acquis. C’est assez formidable de pouvoir tout faire. C’est la première fois que l’on me propose un rôle comme celui de Fanny, ça m’a surpris. Je suis dans une période où je peux me permettre le luxe de refuser des choses, de prendre des risques.

Quel rôle aimeriez-vous jouer?

Un film d’époque, un projet d’envergure où l’on marche différemment, on parle différemment, on s’habille autrement, avec un vocabulaire différent. Quelque chose de très axé sur le style de l’époque. Ou alors un vrai film d’amour, une épopée romantique.

Des conseils de séries?

Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, j’ai trouvé ça formidable. J’ai beaucoup aimé Euphoria sur OCS aussi, Sex Education sur Netflix également qui parle avec beaucoup de naturel, de normalité et d’humour de la sexualité. Et puis il y a I May destroy you, une série incroyable avec une actrice impressionnante.