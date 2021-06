L'inoubliable Bob dans le "Nikita" de Luc Besson va recevoir la Nymphe de Cristal du Festival TV de Monte-Carlo

"Je suis très heureux que Tchéky Karyo reçoive cette distinction à l’occasion de notre édition anniversaire. Outre son professionnalisme, c’est une personne que j’admire profondément. Sa personnalité, son charisme et sa simplicité sont des qualités que j’ai pu apprécier lorsqu’il a participé au festival en tant que président du Jury des Séries TV en 2014", souligne Laurent Puons, Vice-Président Délégué du Festival.

Devenu célèbre dans les années 90 pour son rôle dans Nikita de Luc Besson, Tchéky Karyo est devenu ces dernières années un visage récurrent dans de grandes séries internationales comme The Missing, The Name of the Rose, Zerozerozero et Possessions.

Il s’apprête à reprendre le rôle-titre dans Baptiste, un programme conçu par la BBC, qui a été vendu dans plus de 80 pays.