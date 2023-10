Les stars de la série "Ici Tout Commence" évoquent des anecdotes touchantes avec des fans

"C’est tellement plaisant de rencontrer son audimat, d’échanger avec lui. On ne se rend pas compte de l’impact que l’on a dans le quotidien des gens. Ça fait du bien de savoir qui ils sont", confie Benjamin Douba-Paris, un des acteurs principaux de la série "Ici tout commence" invité du Festival Les Héros de la TV à Beausoleil. Pour ces comédiens, être au plus proche des spectateurs est une façon de leur témoigner leur gratitude.

"Ma mère ne loupe jamais un épisode. Je me moquais. Après avoir regardé un épisode avec elle, je ne pouvais plus m’en passer. Je suis tout excitée de pouvoir leur parler", livre Stéphanie, jeune maman.

Des lieux de rencontre populaires



Pour l’occasion, les stars se sont frayé un chemin au milieu des fruits et légumes, des stands de poissons frais et de leurs fans, s’attroupant en masse dans leur sillage.

"Le marché est un lieu de rencontre, c’est l’allégorie du peuple et du quotidien des gens. C’est un endroit idéal pour créer de la proximité et du partage", confie Patrick Jorge, organisateur du Festival, réalisateur, dialoguiste et directeur de casting.