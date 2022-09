Le Seigneur des anneaux version Amazon veut croiser le fer

Quand Amazon veut se faire une place, la plateforme ne lésine pas sur les moyens. Conscients de la concurrence dans laquelle ils évoluent, notamment dans le monde des créations originales au niveau des séries, les pontes d’Amazon Prime Video ont mis le paquet pour leur nouvelle création originale. On parle de la série la plus chère de l’histoire pour Le Seigneur des anneaux dont les deux premiers épisodes de la première saison, qui comptera huit épisodes, sont en ligne ce vendredi sur la plateforme.

Le budget? Un milliard de dollars, dont pas moins de 250 millions pour acquérir les droits d’adaptation de l’œuvre de J.R.R Tolkien. C’est pharaonique et ça montre à quel point Amazon, après avoir connu des succès d’estime avec ses créations comme The Boys et Jack Ryan, veut définitivement s’inviter à la table des grands. Netflix est prévenu mais surtout HBO qui vient de sortir House Of The Dragon, le préquel de Game Of Thrones. Amazon entre dans la danse avec sa grande saga d’heroic fantasy. Tolkien a déjà été – très bien – traité au cinéma avec les sagas du Seigneur des anneaux de Peter Jackson et celle du Hobbit. Cette fois, l’intrigue se déroulera plusieurs milliers d’années avant les événements racontés dans les six films sortis au cinéma.

Un casting au service du récit

Cette fois, on s’intéressera à l’histoire de la Terre du milieu en temps de paix avant de connaître des bouleversements majeurs lors du Second Age: création des anneaux de pouvoir, histoire du royaume insulaire de Numenor, ascension de Sauron et dernière alliance entre les Elfes et les Hommes.

Pour le moment, la série a été gardée ultra secrète et seuls des teasers et une bande-annonce alléchante ont permis aux amateurs du genre de se mettre la bave aux lèvres.

Le casting, en revanche, est connu depuis un moment et, à l’instar de GOT, la production a préféré miser sur des acteurs pour la plupart méconnus pour privilégier son récit. On retrouvera ainsi l’actrice Galloise Morfydd Clark (vue dans Crawl) dans le rôle de Galadriel, autrefois tenu par Cate Blanchett dans la trilogie de Peter Jackson, Nazanin Boniadi (Homeland, How I Met Your Mother, Attaque à Mumbai) dans le rôle de Bronwyn, Peter Mullan (Les Fils de l’homme, Cheval de guerre, The North Water) campera le roi Durin III, Joseph Mawle, qui joue Benjan Stark dans GOT, sera également de la partie ainsi que Maxim Baldry (Years And Years) sous les traits d’Isildur mais aussi Robert Aramayo (The King’s Man) dans le rôle d’Elrond et Benjamin Walker (Au cœur de l’océan) dans celui du roi Gil-galad.

Un casting qui parlera surtout aux puristes mais très peu au grand public. Et c’est le but: ne pas focaliser l’attention du public sur une star mais plutôt sur les personnages, l’histoire et le monde dans lequel l’intrigue se déroule. Une manière de faire qui avait parfaitement marché dans les sagas sérielles à succès comme Game Of Thrones, The Walking Dead, Lost ou encore House Of The Dragon.

Avec ce projet pharaonique, commencé en 2017 avec l’acquisition des droits d’adaptation auprès de Tolkien, Amazon délivre son premier projet d’envergure dans le monde des séries et ne souhaite pas s’arrêter là. D’ailleurs, au moment du casting, certains acteurs iconiques de la trilogie de Peter Jackson avaient levé le doigt pour être de la partie à commencer par Ian McKellen qui a affirmé être prêt à jouer le rôle de Gandalf en lançant: "Gandalf a plus de 7.000 ans donc je ne suis pas encore trop vieux." Peut-être pour une saison deux, du coup.

Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir. Huit épisodes. Ce vendredi sur Amazon Prime (deux épisodes en ligne ce vendredi puis un chaque vendredi).