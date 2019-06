Le premier épisode de la 12e saison de Pékin Express projeté en avant-première au Festival télé de Monte-Carlo

Il y a de l'émotion, des paysages à couper le souffle, des duos hauts en couleurs et quelques bonnes vannes. Le premier épisode de la douzième saison de Pékin Express, projeté en avant-première ce samedi au Festival télé de Monte-Carlo, a coché toutes les cases et ravi un public (déjà) fan venu spécialement pour l'occasion.

"Attention, je vous demanderai de ne pas diffuser ces images, s'il vous plaît. C'est une vraie avant-première!" met en garde le producteur du jeu de M6, Thierry Guillaume. A ses côtés, Stéphane Rotenberg, le présentateur de l'émission, ne cache pas son enthousiasme. Pour sa douzième saison, l'émission passe par le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. La date de diffusion n'a pas été évoquée, mais Pékin Express: la route des 50 volcans devrait arriver sur M6 cet été.

44.000 candidatures

Dans le public, les questions fusent. Le jeu d'aventure fait toujours autant fantasmer les téléspectateurs avides de sensations fortes depuis leur canapé. Et l’interrogation revient sans cesse: comment faire pour être sélectionné?

"On pense toujours qu'il faut être très sportif et endurant, explique Stéphane Rotenberg. Mais en réalité, le seul critère essentiel, c'est d'être en bonne santé. Il faut que les téléspectateurs puissent se retrouver dans les candidats. Il en faut pour tout le monde. A la limite, c'est plus dur d'être casté si on a fait 40 voyages..."

Ça simplifie les choses? Pas vraiment. Cette année, la production a reçu 44.000 candidatures. Un record. "Ça marche très, très fort, convient Thierry Guillaume.

Avis aux amateurs...