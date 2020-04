Le Festival de télévision de Monte-Carlo, prévu au mois de juin, est annulé

C’était à prévoir. Il n’y aura pas de stars américaines en robes à paillettes ce mois de juin au Grimaldi Forum. Pas de poses glamours sur tapis rouge, pas d’avant-premières internationales, pas de séances de selfies avec les acteurs des séries françaises en vogue. La soixantième édition du Festival de télévision de Monte-Carlo vient grossir la liste, déjà bien trop longue pour l’économie monégasque, des manifestations qui n’auront pas lieu en 2020, pour cause de pandémie à coronavirus.

"Nous sommes confrontés à une situation inédite qui malheureusement nous prive, à ce jour et pour une durée indéterminée, de notre liberté. C’est avec beaucoup de regrets que je suis dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 de notre Festival de télévision qui devait se tenir en juin," annonce Laurent Puons, vice-président délégué du Festival, dans un communiqué publié ce vendredi matin.

"L’inquiétude était palpable"

Joint par téléphone, il confie qu’il avait déjà mis ses équipes en télétravail avant que le confinement ne soit prononcé. Un détail sans doute, mais qui montre la prise de conscience. "Je suis rentré des États-Unis début mars. Déjà, là-bas, tout le monde ne parlait que de cela. L’inquiétude était palpable. Nous sommes une manifestation d’ampleur internationale avec une très forte participation américaine. Je ne peux pas envisager un instant de maintenir le Festival dans ces conditions."

Une annonce qui, bien sûr, n’est pas faite de gaieté de cœur. La décision mûrissait depuis déjà une dizaine de jours. "Nous en avons parlé avec le prince Albert II, qui est notre président d’honneur. Et avec notre conseil d’administration. J’ai voulu prendre un peu de temps pour voir comme cela évoluait."

Pour Laurent Puons et ses équipes, c’est tout une année de travail qui part à la corbeille. "Comme chaque année, nous étions allés aux États-Unis, les partenaires étaient trouvés, les contrats étaient signés et validés. Le nouveau modèle de compétition avait séduit les professionnels. Je tiens à remercier tous les partenaires, studios, chaînes de télévision, plateformes digitales, festivaliers et journalistes qui avaient renouvelé leur confiance au Festival. Je serai heureux de les retrouver en juin 2021 à Monaco."

"Le meilleur festival d’Europe"

Pour la première fois cette année, c’étaient six avant-premières mondiales qui allaient être distillées tout au long de l’événement, qui se déroule traditionnellement aux premiers jours de l’été au Grimaldi Forum. Ces six programmes inédits allaient se retrouver en compétition. Mais ce n’est que partie remise : "L’accueil des professionnels a été très encourageant. Et il montre, si besoin était, que l’on est le meilleur festival de télévision d’Europe."

À l’instar du Festival de Cannes, on aurait pu penser que le Festival de Monte-Carlo serait repoussé. Trop risqué pour Laurent Puons : "Il faut savoir qu’aux États-Unis, il n’y a plus de production de contenus depuis un mois. Dès qu’ils auront le feu vert des autorités, les professionnels du secteur vont recommencer à produire, à tourner, avant de voyager. Quand voyageront-ils à nouveau ? Impossible de le savoir."

Pour autant, Laurent Puons garde le sourire : "Vous savez, je suis un homme de challenge moi. Plus c’est difficile, plus j’aime."