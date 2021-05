Le Festival de télévision de Monte-Carlo dévoile les premiers noms des stars attendues

Annulé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous incontournable dans l’univers des séries télé aura bien lieu cette année. Du 18 au 22 juin, plus précisément. Et ce, pour une date anniversaire puisque le Festival de Télévision de Monte-Carlo fêtera sa 60e édition.

Aussi, les fans de séries télé sont en droit d’attendre du beau monde pour ce rendez-vous événement. Alors, à un peu moins d’un mois de cette édition anniversaire, les organisateurs leur mettent l’eau à la bouche en dévoilant les premiers détails sur les participants.

"Pléiade d’acteurs talentueux"

À l’image du nom des membres qui composeront le jury "Fiction", présidé par le scénariste, réalisateur et producteur suédois Måns Mårlind. L’équipe sera composée de l’acteur et chanteur français Joey Starr et l’acteur français Arnaud Ducret, aux côtés du producteur allemand Moritz Polter, la scénariste et réalisatrice britannique Kay Mello et le producteur norvégien Anders Tangen.

Ils seront tous présents lors de la cérémonie d’ouverture, le 18 juin au Grimaldi Forum Monaco, aux côtés d’une "pléiade d’acteurs et de réalisateurs parmi les plus talentueux", promet l’organisation. Ainsi que les membres du jury "Actualités", présidé par le cinéaste indépendant Evgeny Afineevsky, avec la journaliste monégasque Leila Ghandi, la productrice italienne Gisella Marengo, le rédacteur en chef de France Télévisions Hugo Plagnard et la journaliste de RTVE, Pilar Requena.

Une avant-première mondiale

Une soirée qui se conclura par l’avant-première mondiale de la série sud-africaine Reyka, avec, notamment, l’acteur de Game of Thrones: Iain Glen.

Par ailleurs, les membres du casting des séries Ici tout commence et Demain Nous Appartient, seront en dédicace le dimanche 20 juin à 10h. Seront présents Clément Remiens, Catherine Marechal, Aurélie Pons, Terence Telle, Julie Assoust, Alexandre Brasseur, Ingrid Chauvin, Camille Genau, Samy Gharbi et Hector Langevin.