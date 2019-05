L'actrice Jessica Alba à l'affiche d'un casting XXL au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Après Shemar Moore (Esprits Criminels, S.W.A.T.) et son sourire ravageur l’an dernier, les flashs crépiteront pour la sublime Jessica Alba (Dark Angel, Sin City, Les 4 Fantastiques) sur le tapis rouge du prochain Festival de Télévision de Monte-Carlo, du 14 au 18 juin au Grimaldi Forum.

L’actrice américaine, mère de trois enfants et fondatrice d’une société de produits cosmétiques bios, sera à l’affiche de L.A.’s Finest (Sony Pictures) présentée en avant-première française à Monaco.

Un casting “girl power” pour une série TV qui n’est autre qu’un spin-off du cultissime Bad Boys de Michael Bay, interprété par Will Smith et Martin Lawrence. Le trait d’union ?Gabrielle Union, alias Sydney Burnett, sœur du personnage de Martin Lawrence et agent de la DEA dans le film Bad Boys II, aujourd’hui tête d’affiche de L.A.’sFinest comme détective de la police de Los Angeles.Brigade rejointe par Jessica Alba, alias Nancy McKenna. Un binôme tourmenté voué à faire équipe comme leurs prédécesseurs sur grand écran.

Des plates-formes de diffusion conquises

Pour l’heure, seul un trailer plein d’autodérision circule avec succès sur le web. Et si la première diffusion outre-Atlantique est prévue le 13 mai, le bouche-à-oreille de certaines critiques laisse présager de bonnes soirées aux téléspectateurs.

Dans ce trailer, Jessica Alba et Gabrielle Union jouent de leur côté sexy avant de stopper une caricaturale bataille de polochons pour dégainer pistolets et high-kick. Suit une bande-annonce de la trempe de Bad Boys, mêlant action et punchlines humoristiques.

"Nous avons eu la chance d’être contacté par plusieurs studios et nous avons retenu Sony. L.A.’s Finest a tout pour faire un carton sur la scène internationale", s’est réjoui Laurent Puons, vice-président délégué du FTV2019, jeudi soir dans les salons du Blue Gin, au Monte-Carlo Bay.

Dédié aux tendances et à l’évolution du petit écran, le Festival TVde Monte-Carlo, autoproclamé « festival le plus important et incontournable en Europe », frappe à nouveau un gros coup avec L.A.’s Finest, un an après avoir accueilli l’avant-première mondiale de Jack Ryan, super production d’Amazon Prime.

"Le Festival est une plateforme de rencontres entre VIP, presse et public, et de découverte", a insisté le directeur exécutif du FTV 2019, Loris Menoni, rappelant ainsi qu’une série comme Sherlock était née d’une rencontre entre professionnels dans les coulisses du Grimaldi Forum.