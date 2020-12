La série de Netflix sur les échecs explose tous les records, boum de pratiquants dans le monde

La série vue par des « experts »

On a demandé au champion français Maxime Vachier-Lagrave, n°4 mondial, et à son entraîneur Etienne Bacrot, l’un des plus jeunes grands maîtres internationaux de l’histoire, de fact-checker Le jeu de la dame. Analyse entre deux parties.



1. Les parties? Réalistes

C’est l’un des arguments repris en chœur par les joueurs d’échecs avertis. "Enfin une série ou un film sur les échecs avec des parties crédibles. Ils ont été conseillés par Garry Kasparov et Bruce Pandolfini, les coups sont réalistes et les ouvertures correctement jouées", juge "MVL" qui se prépare lui aussi à affronter dans quelques semaines les meilleurs joueurs du monde en Russie lors du tournoi des candidats. Le vainqueur deviendra alors le challenger du champion du monde actuel, le Norvégien, Magnus Carlsen.



2. L’ambiance dans les tournois? Fidèle

Si Maxime Vachier Lagrave n’a pas franchement aimé la série "sans scénario", le champion reconnaît que "l’atmosphère qui règne dans un tournoi est fidèlement respectée. Ca donne une bonne image de ce qu’on vit pendant la compétition".



3. Des champions drogués ? Impossible

Dans la série, la championne Beth Harmon carbure aux tranquillisants. Crédible? "C’est tout simplement impossible", tranche Etienne Bacrot. "On ne peut pas faire une longue carrière en étant drogué", explique celui qui coache aujourd’hui les meilleurs Français.

"Des études ont mêmes été faites, notamment avec des bêtas bloquants et on s’est rendu compte que c’est contre-productif car dans une partie surtout quand ça s’accélère, on a besoin d’avoir tous les sens en alerte pour prendre les bonnes décisions et ne pas perdre trop de temps", explique MVL.