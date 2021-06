La saison 5 de CanneSeries se tiendra du 1er au 6 avril 2022

"C’est une grande joie que d’annoncer d’ores et déjà les dates de la saison 5 de CanneSéries et de donner ainsi rendez-vous dès maintenant au public et aux professionnels. On se réjouit de retrouver l’effervescence et le dynamisme de la ville de Cannes qui offre un écrin formidable aux séries et aux talents sélectionnés au festival", déclare Benoît Louvet, directeur général de CanneSeries.

Après deux reports (mais pas d’annulation) des éditions 3 et 4 en raison des conditions sanitaires, l’événement retrouve doc sa case originelle en avril, couplé au marché de la production télévisuelle, le MIPTV.

CanneSeries, le Festival International des Séries de Cannes a pour vocation de valoriser et d’incarner les séries du monde entier.

La sélection officielle composée de séries internationales et françaises inédites en France, met l’accent sur la créativité et l’audace.

Son ambition est de faire émerger les talents de demain comme de consacrer les artistes accomplis en créant un lien fort avec le public à travers de nombreuses rencontres et un accès entièrement gratuit à l’ensemble des séances et des rendez-vous.

Pendant 6 jours, la mythique ville de Cannes se pare d’un pink carpet que le public et les professionnels sont invités à fouler pour faire de CanneSeries, un festival prestigieux et élégant mais également créatif et pop!