La recette de dessert inratable de Jean-Philippe Berens, le candidat de Monaco qui fait son retour dans Top Chef

Que fait un chef pendant le confinement ? Il cuisine. Il se lance des défis. Si Jean-Philippe Berens continue d’exercer son art en tant que sous-chef des cuisines du Grill de l’Hôtel de Paris, où des clients résident sur le long terme, et où le room service est maintenu, son planning a été adapté. Il a donc plus de temps libre. "Pour les trois jours que je peux passer avec ma compagne, on cuisine et on met les recettes sur Instagram."

Le réseau social se prêtant plutôt bien à la diffusion de recettes illustrées, le concurrent à Top Chef (M6, lire ci-dessous) ne boude pas son plaisir. "Grâce au confinement, on prend des followers à chaque nouvelle recette."

La surprise du moment, c’est qu’il découvre sa propre cuisine : "Honnêtement, j’ai toujours été convaincu qu’il fallait du matériel pour bien cuisiner. Je me suis rendu compte qu’on pouvait faire avec très peu."

Mais alors qu’est-ce que c’est "très peu" pour un sous-chef de restaurant étoilé ? "Je ne cuisine presque jamais à la maison, alors j’ai une poêle, une casserole, un fait-tout, et un blender. J’ai acheté des moules en silicone, une pipette, un pinceau et une spatule au début du confinement."

Avec tout cela, Monaco-Matin a demandé à Jean-Philippe Berens une recette facile, réalisable par tous, pour avoir une petite douceur étoilée à la maison. "J’ai choisi de préparer des fraises, parce que c’est la saison. Mais aussi parce que les fraises, c’est le soleil. C’est le réconfort. J’y ai rajouté un peu de sésame noir, pour la note torréfiée. C’est mon côté cuisinier."

À vos tabliers, prêts ? Cuisinez !