Julie, l'amie de Casimir et marchande de bonbons de L'île aux enfants, est décédée

Aux côtés de Casimir le "monstre gentil", de François, de Monsieur du Snob et du facteur Emile Campagne, Eliane Gauthier a interprété Julie, la marchande de bonbons de L'île aux enfants de 1974 à 1982.

Presque mille épisodes

Ce programme phare des années 1970, imaginé par Christophe Izard, a enchanté les débuts de soirée de la troisième chaîne puis de TF1 pendant presque mille épisodes, davantage que Goldorak ou Maya l'abeille.

Eliane Gauthier est ensuite devenue voyante et a publié des ouvrages sur les arts divinatoires et la psychologie.

"Ta rigueur de danseuse et ta générosité me manquent déjà. Tes yeux pétillants, ton sourire ravageur et ton rire coloré me manquent", a témoigné sur Facebook Jean-Louis Terrangle, qui interprétait Monsieur du Snob.

Patrick Bricard et Henri Bon, qui incarnaient François et le facteur Campagne, sont également décédés en janvier dernier et en 2015.