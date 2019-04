INTERVIEW. "Je suis arrivé au cinéma par hasard. J’en ai gardé un sentiment d’imposture", sa carrière, la série Vernon Subutex... Entretien avec Romain Duris

S’il n’était pas mort à la fin du Péril Jeune, Tomasi aurait très bien pu devenir Vernon Subutex, le héros déchu de Virginie Despentes dont Canal + vient d’adapter les (més)aventures en série.

Même tignasse, même sourire carnassier, même charisme, même silhouette de danseur, même visage: celui de Romain Duris. Qui renoue au passage avec un genre de personnage qu’il n’avait plus tellement incarné depuis.

Rock’n’roll, dira-t-on faute de mieux…

Ça vous a frappé, vous aussi, la ressemblance entre les deux personnages?

Pas à la lecture du scénario, en tout cas. Ce n’est qu’en voyant le premier épisode que j’y ai pensé. Effectivement, il y a quelque chose, mais je ne saurais pas trop dire quoi exactement.

Ce qui est drôle, c’est que Le Péril Jeune, à la base, c’était aussi un téléfilm.

Vous n’avez pas hésité à vous engager pour une série?

Si, bien sûr. Mais pas parce que c’était pour la télévision. Je ne fais pas mes choix en fonction du support: je lis des scénarios avec des histoires, des personnages, un metteur en scène…

Que ce soit un film de cinéma, un téléfilm ou une série, finalement, je n’y accorde pas tellement d’importance. Ce qui me tracassait plus, c’était de savoir si on arriverait à être proche de l’authenticité du roman de Virginie Despentes et de son écriture très radicale, extrême et intègre.

Les discussions que j’ai eues avec la réalisatrice, Cathy Verney, m’ont rassuré. Le casting et la musique aussi. Il y avait une vraie envie d’être à la hauteur du bouquin.

Même si, au bout du compte, on en a fait autre chose...

"Ma sœur m’avait donné (le livre) en me disant que ça ferait un bon personnage pour moi"

Vous aviez lu le roman?

Non. Ma sœur me l’avait pourtant donné en me disant que ça ferait un bon personnage pour moi. Mais je ne l’ai lu qu’après avoir reçu le scénario. Je me suis fait embarquer tout de suite.

C’est effectivement très cinématographique…

Pourquoi une série plutôt qu’un film?

L’avantage, c’est la durée. La saison entière (9 épisodes de 30 minutes, ndlr) dure 4h30.

Il y a plein de moments qu’on aurait dû couper dans un film, et qu’on a pu laisser ou même rajouter dans la série. Je ne me rendais pas compte à quel point c’est précieux pour le personnage.

Ça permet de filmer de vrais moments de vie. Du coup, j’ai insisté pour qu’on rajoute des scènes d’errance qui font qu’on se rapproche de l’écriture du roman.

L’intrigue condense celle des deux premiers tomes. Y aura-t-il une deuxième saison?

Pour l’instant, ce n’est pas prévu. Le troisième tome du roman est plus compliqué à mettre en images. Il faudrait vraiment trouver d’autres ressorts.

Ce n’est pas l’envie qui manque, je le ferais volontiers. Mais il faudrait qu’il y ait quelque chose d’évident dans le scénario. Pas que ce soit juste pour faire une suite.

"je me sentais plutôt bien dans la peau du personnage, avec le même pull crasseux tous les jours!"

La chute du personnage est vertigineuse. Il devient SDF. Ça a été difficile à tourner?

Non, pas tant que ça. J’ai dû pas mal maigrir, mais ça n’a pas été très difficile.

J’aurais plus de mal à beaucoup grossir, je pense. En tout cas, j’hésiterais plus à le faire.

Là, je me sentais plutôt bien dans la peau du personnage, avec les cheveux longs et le même pull crasseux tous les jours (rires).

En fait, j’ai même insisté pour qu’on fasse durer son chemin de croix. C’est là qu’on retrouve le plus l’esprit du bouquin, je pense.

Le tournage a été long?

Quatre mois en tout. Trois en ce qui me concerne. Le temps d’un gros film confortable.

Sauf que là, le rythme était plus soutenu. Mais ça ne me dérange pas, au contraire.

J’adore quand c’est speed.

Quand le rythme est soutenu, il faut faire des choix, prendre des risques. On ne s’endort pas. Finalement, le temps c’est une plaie au cinéma, notamment dans les films d’époque avec des décors, des costumes, du maquillage…

Il y a beaucoup de temps morts, c’est compliqué pour le jeu. Quand c’est plus speed, je préfère.