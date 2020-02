INTERVIEW. Après le succès de "La Minute blonde" à la télé, Frédérique Bel s'épanouit dans de nouveaux rôles

Ne vous fiez pas à sa plastique de rêve ni à sa jolie voix flûtée. N’en déplaise à ceux qui l’auraient assimilée au personnage de Dorothy Doll dans La Minute blonde (qui avait valu à Canal+ de faire des pics d’audience entre 2004 et 2006), Frédérique Bel n’a rien d’une poupée décérébrée!

Bien au contraire, celle qui a été la muse du réalisateur Emmanuel Mouret, notamment dans Changement d’adresse, et qui a un flair imparable pour jouer dans des cartons au box-office comme Camping ou Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, se pique d’avoir une tête bien faite.

Dans l’univers pas toujours aseptisé de H24, la nouvelle série de TF1, adaptée de la série finlandaise à succès Nurses, elle campe, aux côtés d’Anne Parillaud, Barbara Cabrita et Florence Coste, une infirmière rousse accro à la morphine. Et Frédérique de nous dévoiler sa "Bel" sensibilité...

Qu’est-ce qui vous a convaincue de participer à H24?

J’avais reçu une scène à préparer pour le casting. Cette scène était une discussion avec un prêtre, au cours de laquelle l’infirmière anesthésiste que je suis essaie de cacher son addiction à la morphine.

Etant très spirituelle, je fais toujours très attention à ce que le ciel m’envoie... Et le fait de devoir parler à un prêtre, de lui demander de l’aide, la sincérité que j’ai ressentie en jouant, cela a fait que j’ai été emballée par le personnage.

J’ai été cueillie aussi, à la lecture du scénario, par la force de réalisme de ces quatre destins de femmes, qui luttent pour mener leur vie intime et leur vocation de front.

L’autre élément, c’est que j’étais tellement contente d’être passée à autre chose en jouant le rôle d’un transsexuel serial killer dans La Mante sur TF1, qu’incarner dans H24 le rôle de cette infirmière qui se drogue m’est apparu comme une nouvelle aubaine pour moi.

C’est ce qui manquait à votre filmographie?

Exactement. Ce rôle révèle ma fragilité, que je n’avais encore jamais montrée à personne. Un cadeau que je voulais vraiment faire, et me faire. Avec ce personnage de Florence dans H24, j’ai eu la sensation qu’on ne m’avait jamais filmée aussi près de mon âme.

Je l’ai avalé, ce personnage. C’est moi, je n’ai pas eu besoin de composer.

Jusqu’à présent, on m’avait toujours demandé de jouer des choses rigolotes, des bourgeoises excentriques. Mais le problème, c’est que l’on a eu tendance à me confondre à la longue avec mes personnages.

"Ce rôle révèle ma fragilité, que je n’avais encore jamais montrée à personne"

Vous pensez en particulier à celui de Dorothy Doll dans La Minute blonde?

Oui. C’est un personnage que j’ai créé pour pouvoir percer. Quand j’étais mannequin, on me reprochait d’avoir le nez trop pointu, les yeux trop en amande, de ne pas avoir suffisamment la langue dans ma poche!

Par réaction, j’ai réuni tout cela dans le personnage de Dorothy, qui jouissait littéralement en parlant! C’était du nunuche amélioré, avec d’excellents auteurs qui écrivaient des choses comportant plusieurs niveaux de lecture.

Je m’étais dit: "Si ce personnage passe, tout passera". C’était tellement too much, tellement tout ce qu’on n’ose pas faire! Et ça a cartonné, c’est même devenu le pic d’audience, à 19 h 30, de cette nouvelle émission qui s’appelait Le Grand Journal.

Du coup, on m’a donné la très belle tranche d’access prime time de 20 h 45.

Ca a créé pas mal de questionnements ?

Et de jalousies! A cette heure-là, il y avait eu Jamel Debbouze, Edouard Baer, Omar et Fred, mais jamais de femme.

Du coup on me demandait: "Mais t’es passée par où?". Sous-entendu: "T’es forcément la petite copine de quelqu’un d’important". Je faisais mine d’acquiescer, d’admettre que j’avais un passe-droit, tout en chuchotant que je n’avais pas le droit de le dire. Parce que si jamais on a un peu de talent, on n’a pas le droit de le dire pour soi-même, c’est quand même gênant!

Et Dorothy vous a collé à la peau?

A un moment donné, le problème c’est qu’il fallait que je sois aussi bête que mon personnage, ça m’a créé beaucoup de complexes.

Moi qui avais toujours été considérée comme l’intello de la famille, car j’avais fait des études de Lettres modernes, je me suis retrouvée épinglée avec cette suspicion de bêtise.