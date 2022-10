Immersion pendant la dernière journée de tournage de "Plus belle la vie"

"Cela fait un moment que l’on s’attend à cette fin officielle, on a presque envie d’y être..."

Voilà seize ans qu’Élodie Varlet est Estelle Cantorel, un des personnages les plus emblématiques de la série. Attirée par la réalisation, l’actrice a profité des dernières semaines pour filmer et capter les ultimes moments de la série pour en faire une forme de making-of. Un objet précieux qui doit témoigner de ce qu’était "Plus belle".

Comment est venue cette envie de filmer les derniers tournages?

C’est comme un film de fin, un peu interne, je le fais surtout pour l’équipe au sens large, pour rendre hommage à tout le monde en captant ces moments un peu particuliers. Comme je me mets un peu à la réalisation, c’est ma manière à moi de faire mes adieux...

Est-ce plus facile de tourner la page en filmant ces derniers moments?

Je ne sais pas si c’est plus facile car ça dure... On passe par toutes les émotions car j’assiste à toutes les fins de chacun et c’est toujours hyper émouvant, on voit les personnalités de chacun dans ce genre de situation. J’ai connu des moments de joie, de tristesse, ça évolue tous les jours.

Redoutiez-vous ce dernier jour de tournage?

J’ai le sentiment qu’il n’y a plus d’anxiété, on est prêt. Cela fait un moment que l’on s’attend à cette fin officielle, on a presque envie d’y être... Ce sont des journées assez intenses émotionnellement et donc assez fatigantes. On profite de chacun de nous sur ces derniers jours.

Faites-vous plus attention aux autres?

Oui, il y a une forme de rapprochement avant que chacun ne reparte dans sa vie. L’humanité est décuplée depuis quelques semaines, on a toujours été bienveillant les uns avec les autres, mais on veut faire perdurer chaque moment. C’est comme une dernière danse, on profite, on respecte les sentiments de chacun. Quand quelqu’un flanche, on le relève. Et puis, on a envie de fêter tout ça, tous ensemble. Que ce soit les acteurs ou les équipes techniques, on s’aime tous et c’est le moment de se le dire. Il faudra transformer cet amour en quelque chose d’autre quand tout va s’arrêter. C’est une famille très nombreuse donc on ne pourra pas tous se revoir mais il faudra garder ce lien. C’est une famille au sens large, une cousinade. Peut-être qu’on essaiera de se retrouver une fois par an, quelque chose comme ça.

Plus difficile de capter le dernier clap des autres ou d’aller vers le sien?

Je ne pense pas au mien car c’est le dernier, c’est la dernière séquence, le dernier clap de la série. Mon clap englobe celui de la série, c’est plus facile à gérer. Les derniers moments de chacun sont difficiles. Ce sont des moments intenses. J’ai réalisé que la série s’arrêtait sur la dernière séquence de Léa François, qui est enceinte jusqu’au cou, c’est mon amie depuis quatorze ans, là, j’ai pris conscience que ça s’arrêtait pour de bon...

En septembre, lors du Festival de La Rochelle, vous avez reçu un accueil exceptionnel du public.

La vraie fin de la série était là-bas. Quatre-cents fans de la première heure qui étaient avec nous. Pour eux aussi c’est douloureux. Il y a aussi du deuil chez les fans, on voulait bien finir pour leur rendre hommage.

Qu’allez-vous faire?

On redevient intermittent comme tout le monde, je trouve ça excitant quelque part. On va tous se recentrer sur nos envies, nos projets même s’il y a une forme de flou car le socle Plus belle la vie n’est plus là...

Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de tournage?

Très bien, il a été catastrophique (rires). C’était le 1er octobre 2006, j’avais 22 ans, j’avais sept séquences en extérieur, des problèmes de lumière, j’étais timide et ça a été une épreuve. Le premier soir, j’ai appelé le directeur de casting pour lui dire que j’arrêtais, j’étais paniquée. Il m’a rassurée, et tout s’est arrangé. Tout ne s’est pas trop mal passé ensuite (rires).