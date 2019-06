Il commence ce vendredi... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le 59e Festival télé de Monte-Carlo

Ça y est! Le tapis rouge est installé et il n'attend plus que les stars du petit écran. Le 59e Festival télé de Monte-Carlo commence ce vendredi et se poursuivra jusqu'au mardi 18 juin.

Séances de dédicaces, stars, liste des nommés... On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce grand rendez-vous des séries.

Les stars attendues

Comme chaque année, un contingent de stars est attendu sur le Rocher. Côté USA, les actrices Jessica Alba et Gabrielle Union viendront présenter la nouvelle série LA's Finest, un spin-off des films Bad Boys. Michael Douglas et son épouse Catherine Zeta-Jones seront également là. L'acteur de 74 ans recevra une Nymphe de Cristal pour l'ensemble de sa carrière.

Greg Germann et Kelly McCreary, de la série Grey's Anatomy, seront également présents.

Comme chaque année, le casting d'Amour, gloire et beauté foulera le tapis rouge. La nouvelle recrue et ancienne James Bond girl Denise Richards est notamment attendue.

Les acteurs français ne sont pas en reste. Mathilde Seignier et Caterina Murino, de la série Le temps est assassin, diffusée sur TF1, Jérémy Banster, Fred Bianconi, Emma Colberti et le casting du sitcom Un si grand soleil sur France 2, les comédiens de Plus belle la vie, l'équipe de Demain nous appartient... Tous seront présents au Grimaldi Forum.

Sans oublier Pedro Alonso, alias Berlin dans La casa de papel, membre du jury fiction.

La sélection officielle

Au total, seize programmes de fiction sont en compétition pour tenter de décrocher la très convoitée Nymphe d'or. La sélection se décline en trois catégories: programme long de fiction, série dramatique et série comique.

A noter, les séries The Assassination of Gianni Versace: Amerian Crime Story, A very english scandal avec Hugh Grant, L'amie prodigieuse ou Bodyguard.

Le Festival récompense également des documentaires et reportages d'actualité.

Les événements ouverts au public

C'est une tradition, le Festival réserve chaque année des rendez-vous publics gratuits et ouvert à tous. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site internet du Festival. Attention de nombreux événements sont déjà complets.

Au programme notamment, les avant-premières de Pékin Express, la série FBI signée Dick Wolf, Apollo: Mission to the moon, la nouvelle série de Tf1 Le temps est assassin... Mais aussi des séances dédicaces avec le casting de Plus belle la vie (qui fête son anniversaire, Un si grand soleil, une rencontre avec les acteurs des Feux de l'amour...

A noter également, les 20 ans de Bob l'éponge avec un goûter ce samedi dès 14h30.

Retrouvez le programme complet ici.