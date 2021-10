Ibrahim Koma, génial Jean Passepartout à Cannes, dans les pas de Jules Verne

À seulement 33 ans, Ibrahim Koma est adossé à plus de 20 ans de carrière. Oui, l’acteur parisien est un précoce. Wulu, Le crocodile du Botswanga, La cité rose, le dernier OSS117 ou encore As Far as I Can Walk, son dernier film pour lequel il vient de recevoir plusieurs prix. Mais c’est sur France 2, d’ici quelques semaines, que les téléspectateurs vont pouvoir l’admirer dans la série événement Le tour du monde en 80 jours où il campe le personnage mythique de Jules Verne, Jean Passepartout. Une production européenne dense, présentée en avant-première dimanche soir à Cannesseries, et dans laquelle il donne la réplique à David Tennant et Leonie Benesch. Une série ambitieuse qui a demandé 6 mois de tournage intense. "J’ai douillé sur le plateau, entre le stress, mon niveau d’anglais au début de la série, tu baignes dans un univers inconfortable au début et ça te force à élever ton niveau", lâche-t-il en préambule.

Gros projet, un beau rôle, comment se retrouve-t-on au cœur d’une telle série?

J’étais en vacances quand j’ai reçu ce projet, tout de suite je lis, je comprends à travers les scènes que c’est un beau rôle. Je me dis que c’est pour moi. J’arrive à Londres pour jouer ces scènes, je passe des essais pendant plusieurs heures devant une dizaine de personnes, je n’ai pas l’habitude de faire des essais comme ça, c’est une grosse pression. Et puis on m’a rappelé pour me dire que c’était bon, ils avaient envie de me revoir et c’est parti.

Ça représente quoi,, pour vous?

Je n’avais pas lu le livre, je connaissais uniquement l’histoire à travers des films. C’était une histoire fabuleuse, je trouvais ça génial que Passepartout allait être joué par un black, c’est énorme, c’est nouveau pour moi.

Qui est Jean Passepartout?

C’est quelqu’un d’intelligent, malin, c’est un jeune parisien qui a grandi dans un milieu de guerre, il déteste les armes et veut s’en sortir et pour ça, il doit fuir sa famille. Il a envie de partir, de s’en sortir autrement. Il ressemble à Phileas Fogg car c’est un petit génie, il est hyperdoué, il arrive à avancer dans un milieu où rien n’est favorable pour lui. Il a un côté fêtard mais quand il rencontre Fogg et Abigail, il comprend que c’est avec eux qu’il doit mener sa barque, c’est sa force.

C’est une série d’époques, qu’est-ce que ça change?

Il faut garder en tête l’époque quand on joue, on doit l’intégrer mais sinon à part les costumes, on oublie, on s’imprègne des décors et c’est agréable. On ne voulait pas pousser le bouchon trop loin et il faut que les jeunes d’aujourd’hui puissent s’identifier à lui.

C’est une production européenne, majeure, on imagine que c’est motivant.

C’est incroyable. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, mais quand on entend les noms, au début, ça fait mal à la tête. Ça met beaucoup de pression de donner la réplique à David Tennant qui est une star en Angleterre. On n’a pas envie d’être le seul à être moyen. J’ai bossé comme un fou et ça m’a donné le temps d’améliorer mon anglais. J’espère que ça va m’ouvrir plus de portes, surtout à l’international. J’ai envie que ça devienne une belle carte de visite, cette série. Mais c’est un métier difficile, je ne veux pas me faire de film, il faut toujours faire gaffe.

Comment est-on le dernier jour de tournage d’un si gros projet?

On ne s’en rend pas compte. On commence à peine à se rendre compte qu’on est là (rires). Mais le dernier clap de fin enlève une pression… mais ça en met une autre car tu te demandes rapidement comment ça va être perçu.

De quoi avez-vous envie pour la suite?

Quand on est jeune, on rêve de plein de rôles précis, on est dans l’euphorie. Puis on grandit et c’est peut-être pas de ça qu’on rêve au final. Quand je découvre un rôle, j’aime bien être surpris plutôt que de m’imaginer dans un rôle précis après lequel tu cours pendant des années. Plus tu idéalises un rôle, plus tu es déçu quand ça arrive car tu te voyais déjà le jouer à ta manière. Alors c’est mieux de laisser les choses venir.