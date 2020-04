Et pendant ce temps-là. Benjamin Lavernhe joue un DRH atypique dans la série Un entretien

Le monde de l’entreprise est devenu, avec le temps, un formidable outil de création.

Caméra café, dans son style, mettait le monde du travail au cœur d’une mini-série humoristique. Récemment, Working Girls a embrayé le pas avec un ton encore plus piquant.

Canal +, souvent avant-gardiste sur la création originale, a donné naissance à un autre univers drolatique avec Un entretien, série qui repose sur un Directeur des ressources humaines (DRH) et tout ce qui l’entoure.

Ce DRH, c’est Benjamin Lavernhe découvert dans Radiostars mais également dans Le Sens de la fête.

Un entretien tire sa réussite sur sa capacité à placer son personnage principal dans des situations délicates et malaisantes dans l’espace confiné de son bureau où il reçoit, épisode après épisode, des postulants ou des collaborateurs.

La voix off de Lavernhe donne lieu à une double lecture de chaque scène, ce qui est franchement hilarant.

Dans le premier épisode, une jeune demoiselle lui demande s’il connaît l’ASMR (Autonomous sensory meridian response).

Lavernhe sourit mais sa voix off embraye : " Non et je m’en fous, t’es chiante ".

Le décor est planté. On y découvre sous un autre angle la plupart des problématiques du monde de l’entreprise : les quotas, les stagiaires, la bise au travail, le télétravail, l’espace restauration, les codes de l’entreprise, le licenciement, etc.

L’épisode sur les quotas et la discrimination positive est un régal d’écriture qui flirte entre le malaise permanent et l’humour cynique.

On est gêné pour Lavernhe mais aussi pour son interlocuteur car les quiproquos sont formidablement amenés.

Dans un autre épisode, Lavernhe demande à son jeune stagiaire en entreprise, censé faire passer un entretien d’embauche à sa place, ce qui constituerait un défaut à l’embauche. "C’est quoi un défaut pour toi ?" - " Violeur".

Le tout en présence, naturellement, du candidat qui se demande dans quel traquenard il est tombé…

Lors d’un autre face-à-face, Lavernhe se retrouve devant une femme qui mange son repas avec une règle par peur de faire de l’hypoglycémie.

La voix off : " Soit elle est géniale, soit elle est débile ".

La série regorge de pépites comme cette chute où une jeune demoiselle, stressée, laisse échapper un léger gaz dans un silence de cathédrale. "J’ai pété" lâche-t-elle timidement.

"Je sais", répond Lavernhe avant une conclusion mythique : "Pourquoi ?"

Bref, toutes les situations ubuesques et symptomatiques d’une entreprise sont résumées dans cette mini série (les épisodes durent 3 minutes) qui permet de balayer toutes les thématiques des ressources humaines d’une grosse boîte avec ton décapant.

Un entretien, 2 saisons, disponible sur My Canal.