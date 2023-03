Des femmes et hommes de tous âges recherchés pour le tournage de la série "Kaiser Karl" à Monaco

Ces derniers jours, une offre concernant un tournage à Monaco circule sur les sites dédiés à la figuration. On peut y lire: "Pour le tournage d’une série télévisée avec Alex Lutz, nous recherchons les profils suivants: des femmes et hommes élégants de 18 à 80 ans. L’action se déroulant dans les années 80-90, il faut avoir au minimum 5cm de longueur de cheveux pour les hommes. Pas de tatouages visibles. Pas de coupe de cheveux tie and dye ou de couleur trop voyante pour les femmes."

Le tournage est prévu les 15 et/ou 16 mai à Monaco.

Si le titre de la série TV n’est pas précisé, la date de tournage correspond à celle en France, en Italie et à Monaco, de la série Disney + Kaiser Karl, portant sur la vie du légendaire créateur Karl Lagerfeld.

Alex Lutz y joue le rôle de Pierre Bergé ; Daniel Brühl, l’ancien directeur artistique de Chanel.