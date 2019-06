Découvrez le palmarès du 59e Festival télé de Monte-Carlo

Fiction, actu, comédies... Les jurys du 59e Festival télé de Monte-Carlo ont rendu leur verdict ce mardi soir lors de la cérémonie des Nypmhes d'or. Catégorie par catégorie, découvrez tous les gagnants.

programme long de fiction

Meilleur Programme Long de Fiction: Escape At Dannemora

Meilleure actrice: Patricia Arquette dans Escape At Dannemora

Meilleure acteur: Grégory Montel dans La soif de vivre

Meilleure Série Comédie: On The Spectrum

Meilleure Actrice: Naomi Levov dans On The Spectrum Israel

Meilleur Acteur: Niv Majar On The Spectrum Israel

Meilleure Série Dramatique: My Brilliant Friend / L'Amica Geniale

Meilleure Actrice: Vicky Krieps dans Das Boot

Meilleur Acteur: Richard Madden dans Bodyguard



Meilleur Documentaire: Dollar Heroes - North Korea’s Secret Slaves

Prix du Jury: Crackdown: The “Rule Of Law” In China

Meilleur Reportage du Journal Télévisé: Khashoggi Body Double

Meilleur Reportage en Direct: Good Morning Britain





PRIX DE L’AUDIENCE TV INTERNATIONALE

Meilleure Série TV Drama: The good doctor

Meilleure Série TV Crime: Lethal weapon

Meilleure Telenovelas: From your heart to mine

PRIX SPÉCIAUX

Prix Spécial Prince Rainier III: Drowning in plastic

Prix AMADE: Yemen : kids and war

Prix du Comité International de la Croix Rouge: Yemen : kids and war

Prix SIGNIS: War

Prix de la Croix-Rouge Monégasque: Care

PRIX PeaceJam: The price of free