Dates, récompense spéciale, parrain... Ce que l'on sait déjà sur la saison 3 de CanneSeries

Seules quelques informations ont filtré... On fait le point.

dates

La troisième saison de l'événement se déroulera du 27 mars au 1er avril 2020, toujours en parallèle du MIPTV (marché international des programmes de télévision).

récompense spéciale

Patrick Dempsey reçoit un "Excellence Award" ce vendredi 14 octobre pour l'ensemble de sa carrière à la télévision et au cinéma.

Docteur Shepherd dans la série Grey’s Anatomy, l’acteur américain de 53 ans s’est illustré récemment dans le dernier volet des aventures de Bridget Jones ("Bridget Jones Baby") et en vedette de la série française "La Vérité sur l’affaire Harry Quebert" présentée en ouverture de la saison 1 de CanneSeries.

>> RELIRE. Patrick Dempsey honoré au Mipcom de Cannes qui débute ce lundi

parrain

Le réalisateur, scénariste et producteur américain Darren Star est le parrain de cette troisième saison.

Il est notamment le créateur des séries "Beverly Hills 90210", "Melrose Place", "Sex and the City" et "Younger".

"CanneSeries est heureux de bénéficier du soutien du showrunner aussi culte et respecté qu’est Darren Star", assure Albin Lewi, directeur artistique du festival.

"Être le parrain de la troisième édition de CanneSeries est un honneur. Je suis en France depuis deux mois pour le tournage de ma nouvelle série "Emily in Paris". C’est pour moi

une nouvelle expérience de tournage en dehors des États-Unis et une révélation. Je suis impatient de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles séries internationales", indique le réalisateur américain.