"Chair tendre", la série événement de France TV autour de la quête d’identité

Véritable sensation lors du dernier festival Séries Mania à Lille (Prix de la meilleure série dans la catégorie création française), la série originale Chair Tendre arrive sur les antennes de France 5 mais également sur la chaîne numérique france.tv.

Proposition osée avec un angle original autour du mal-être de l’adolescence, Chair tendre se plonge dans le quotidien de Sasha qui arrive dans son nouveau lycée. Sauf que Sasha vient d’apprendre qu’on lui ment depuis sa naissance, elle est née avec un corps ni tout à fait fille ni tout à fait garçon.

C’est un corps intersexe, une caractéristique qui touche 2% de la population mondiale. Entre les médecins qui ont toujours voulu la "réparer" et ses parents qui lui ont toujours caché pour la "protéger", Sasha n’a plus qu’une seule envie: partir en quête de son identité.

Ni vraiment fille ni vraiment garçon, en même temps les deux, Sasha ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas non plus qui elle aime. Elle confond tout: quête identitaire et quête de sa sexualité…

Provoquer une émotion autour d’une fiction

Scénariste et réalisatrice du projet, Yaël Langmann savait exactement ce qu'elle avait envie de faire à en croire sa note d'intention: "L’idée est de provoquer une émotion autour d’un personnage de fiction, pour, peut-être, créer une interrogation intime, un sentiment de familiarité, même auprès d’un public plus large. Public plus large, qui, j’en prends le pari, se reconnaîtra dans les questionnements de Sasha. Chair tendre propose de s’intéresser non pas à la question de la sexualité, ni à celle du corps, mais bel et bien à celle de l’identité dans ses recoins les plus intimes."

Une série coup de poing de dix épisodes de vingt-six minutes, portée par la bluffante Angèle Metzger, qui campe Sasha, et dans laquelle on retrouvera aussi Saül Benchetrit, Daphné Bürki et Grégoire Colin.

Chair tendre, disponible en intégralité sur france.tv et ce vendredi, à partir de 21h, sur France 5.